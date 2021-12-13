/665837/تجردوا-من-مشاعرهم-الإنسانية-جرائم-هزت-المجتمع-المصري-فى-2021

شهدت الأشهر الماضية عددًا من جرائم القتل المروعة، والتي أختلفت أسبابها من جريمة لأخرى، فمنها ما جاء نتيجة الشك في السلوك أو الميراث ومنها ما جاء لأسباب غير معروفة.

ونرصد لكم أبرز5 جرائم قتل وقعت في مختلف محافظات مصر خلال العام الجاري 2021:-

جريمة مُدرسة بولاق:

حيث قام مدرس بطعن زوجته المُدرسة عدة طعنات وذلك أمام المدرسة بمنطقة بولاق الدكرور، ووجهت النيابة له تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأفادت التحقيقات أن السبب الرئيسي هو مشاجرات واعتداءات بين المجني عليها والمتهم لرفعها قضية خلع تطلب منه الطلاق لاستحالة العشرة بينهما.

شاب يذبح شقيقته

وتخلص شاب من شقيقته بذبحها في محافظة الجيزة، وذلك بدعوى تأخرها عن المنزل، ما تسبب في مشاجرة بينهما أدت لإنهاء حياتها بعدة طعنات قُتلت على اثرها.

وكشفت التحريات أن شقيق الضحية ارتكب الجريمة بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب وجود خلافات على الميراث بينهما، وليس لتأخرها عن المنزل كما ادعي.

جريمة بلبيس

وفي الشرقية وقعت جريمة بشعة، بعدما ارتكب أخ جريمة قتل شقيقه، لوقوع خلافات مالية بينهما،حيث قام المجني عليه بالتعدي على الضحية بسلاح أبيض، وتسديد عدة طعنات للأول بمناطق متفرقة بالجسم.

مذبحة سوهاج:

أهالي إحدى قرى مركز جرجا في محافظة سوهاج استيقظوا على خبر العثور على جثامين كل من ربة منزل مصابة بعدة طلقات نارية ونجبيها حيث تم الاعتداء عليهم بآلة حادة.

وكشفت التحريات أن الاب وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام زوجته ونجليه بقتل ابنه الجيران بسبب خلافات مالية بين زوجته ووالدة الطفلة المقتولة.

جريمة الإسماعيلية:

وشهدت مدينة الإسماعيلية في مصر جريمة قتل بشعة، حيث ذبح شاب زميله أمام المارة وتجول برأسه في الشارع.حيث فوجئ المارة بشارع طنطا والبحري في المدينة بشاب يقتل زميله ويفصل رأسه عن جسده ثم تجول به في الشارع.

وقررت محكمة الجنايات، أمس، إحالة أوراق "قاتل الإسماعيلية" لفضيلة المفتي .