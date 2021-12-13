/665840/مايسة-عطوة-تعلن-موافقتها-قانون-إعادة-تنظيم-الأزهر-يحقق-مبدأ-المساواة

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، موافقتها على قانون إعادة تنظيم الأزهر، والذي يهدف الى تحقيق مبدأ المساواة من خلال إدخال مدة الإجازة المرضية والإجازة الخاصة لرعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدد البينية المتطلبة للترقية الى الوظيفة الأعلى وذلك بعد أن كانت الترقية وفقاً لأحكام هذين القانونين تتطلب مدة خدمة فعلية، مما يحقق المساواة بين العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق باحتساب مدة الأجازة المشار إليهما والمهمة القومية ضمن المدد المتطلبة للترقية.

دوت الخليج

مايسة عطوة تعلن موافقتها قانون إعادة تنظيم الأزهر

وأضافت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، أن هذا القانون يهدف إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.

النائبة مايسة عطوة تناشد النواب للموافقة على قانون إعادة تنظيم الأزهر

كما ناشدت النائبة مايسة عطوة، كل النواب بالموافقة عليه، تحقيقا لمبدأ المساواة بين المعلمين، سواء في التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الأزهر الشريف.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد افتتح الجلسة العامة، اليوم، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.