محطات رفع ومعالجة.. «حياة كريمة» تزين قرى سوهاج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتأتى فى مقدمة مشروعات "حياة كريمة" مشروعات الصرف الصحى لخلق بيئة نظيفة وتحسين حياة المواطنين داخل الريف. والإنفوجراف التالى يوضح أهم محطات الرفع والمعالجة ضمن مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها فى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج. والهدف من هذه المشروعات منح المواطنين حقوقهم التى كفلها لهم الدستور والتى تأتى على رأسها التمتع بحياة كريمة.

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