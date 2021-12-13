الطقس والهواء.. انخفاض 5 درجات وتحذير لكبار السن والمرضى

جدة - نرمين السيد - تشهد القاهرة، وعدد من محافظات الجمهورية، حالة غير مستقرة من الطقس، وسط توقعات بسقوط الأمطار على بعض المناطق، وارتفاع كثافات الشبورة فى مناطق أخرى، فيما تشهد بعض المدن تزايدا فى سرعة الرياح المحملة بالأتربة، وهو ما يؤثؤ على جودة الهواء.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بواقع خمس درجات، لتسجل عظمى القاهرة 22 درجة.

وزارة البيئة، أصدرت بيانًا، فى هذا الصدد، أوضحت فيه مدى تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء فى الفترة من 11 وحتى 13 ديسمبر الجارى.

أوضحت الوزارة أن تلك الفترة ستشهد انخفاضا فى مستوى التهوية الرأسية مما ‏يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة وانخفاض مؤشر جودة الهواء.

انخفاض مستوى التهوية

وجاء فى نص البيان: "استنادا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وكذلك إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار ‏المبكر التابعة لوزارة البيئة، فأنه من المنتظر أن تسود حالة من الاستقرار فى العوامل الجوية على القاهرة الكبرى ‏ومحافظات الدلتا يصاحبها هدوء نسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية مما ‏يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة وانخفاض مؤشر جودة الهواء".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قيام الوزارة، بمتابعة مؤشر جودة الهواء من خلال بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لها ‏والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية.

حملات مكثفة

‏ولفتت إلى أن الوزراة تكثف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش ‏التابعة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية، مشددة على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى ‏والدلتا اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على ‏تركيز الملوثات.‏

مناشدة عاجلة

وزيرة البيئة البيئة ناشدت المواطنين إيقاف كافة أشكال الحرق فى الهواء الطلق، وخصوصا خلال ساعات الليل ‏لأنه يؤثر سلبا على جوده الهواء وكذلك التقليل قدر المستطاع من استخدام السيارات الخاصة والاعتماد على النقل ‏الجماعى.

وبالنسبة لـ كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، قالت الوزارة إنه إن لم تكن هناك ضرورة ‏للخروج، فمن الأفضل تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة وذلك لتلافى الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع تركيز الملوثات.‏

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حالة الطقس

فى السياق ذاته قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الإثنين، تشهد البلاد حالة انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.