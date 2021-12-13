مدبولي: نرحب بالتعاون لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، وذلك على هامش حضوره افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.





وفى مستهل الاجتماع رحب رئيس الوزراء بالدكتورة غادة والى، مؤكداً ترحيب مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، للاستعداد لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP27 الذى تستضيف مصر نسخته العام المقبل، وإعداد العديد من الملفات لطرحها وأبرزها ملفات حماية البيئة المختلفة، والحفاظ على الثروة الصحراوية التى تتمتع بالتنوع البيولوجى، وغيرها من الملفات التى تشغل العالم فى هذا الخصوص.

من جانبها وجهت الدكتورة غادة والى الشكر لمصر لاستضافتها "مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" معربة عن سعادتها لخروج المؤتمر بهذه الصورة المشرفة، ووصفت إعلان شرم الشيخ بانه مهم ويأتى فى الوقت المناسب لضمان وجود إجراءات ناجعة لمكافحة الفساد خلال أوقات الأزمات والتعافى الاقتصادى.

وأضافت: سوف تكون الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف كذلك منبرا لإطلاق العديد من المبادرات كـ GRACE التى تركز على التعليم والشباب، ومبادرة أخرى تركز على تحسين التعاون الدولى ومكافحة الفساد فى مجال الرياضة، مشيرة إلى ان تعاون مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة مع جمهورية مصر العربية هو تعاون قديم العهد يعود لأكثر من 20 عاماً مع عدة وزارات، مضيفة ان المكتب يبدى استعداده لمناقشة أية أولويات جديدة.

وقالت إن مكتب الأمم المتحدة فى مصر أحد أكبر مكاتب المنظمة، وهو مكتب إقليمى مسؤول عن منطقة شمال إفريقيا بأكملها.

ولفتت غادة والى أيضاً الى الجهد المبذول من جانب الأمم المتحدة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن مصر قطعت شوطًا طويلاً فى هذا الإطار، مشيدة فى هذا الصدد بالتنسيق والتعاون المثمر والبناء مع السفيرة نائلة جبر، رئيسة لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.

وفيما يتعلق باستضافة مصر مؤتمر COP27، أشارت والى إلى أنه يتم إعداد ورقة عمل سيتم عرضها فى COP27 بالعديد من القضايا، مؤكدة حرص المكتب على التعاون مع مصر فى العديد من المجالات المرتبطة بمنع الجريمة وتبادل الخبرات، لافتة إلى ما تتمتع به مصر من خبرات كثيرة فى هذه المجالات.

ورحبت والى بدور مصر من خلال مشاركة خبراتها فى مجال الوقاية من الإرهاب، وكذلك بأية فرص شراكة إضافية من أجل الاستمرار فى دعم تطوير سياسة مكافحة الفساد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفتت إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يشارك كذلك عن طريق عدة مبادرات فى المنطقة وقارة إفريقيا ككل، مثل منتدى أسوان (مركز القاهرة الدولى لحل الصراعات وحفظ وبناء السلام ومنظمة التعاون الإسلامى، منظمة تنمية المرأة)، وخلال ذلك انخرط مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى عدد من الملفات مثل الوقاية من الإرهاب، ومنع التطرف المقرون بالعنف.

وأكدت الدكتورة غادة والى أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة قد أطلق سابقا هذا العام رؤية خاصة بالقارة الإفريقية، تركز على أهم التحديات والفرص التى تواجهها القارة، موضحة أنه يتم الترتيب لعدد من المبادرات الجديدة والمبتكرة لعموم إفريقيا، والتى تركز على أهم وأكبر التحديات والفرص التى تواجهها القارة.