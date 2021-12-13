محافظ قنا: نسعى لمزيد من الجهود لتأهيل وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن الدولة بجميع مؤسساتها تسعى جاهدة لتأهيل وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من حقوقهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم كأفراد فعالين فى المجتمع وإبراز قدراتهم وتعزيز بيئة الإبداع الفكرى والفنى والعلمى لديهم تأكيدا للمشاركة المجتمعية الفعالة وتطبيقا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.





جاء ذلك خلال مشاركة الداودى اليوم الإثنين، أبناء المحافظة من ذوى الهمم احتفالهم باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة الذى نظمته مؤسسة التأهيل الاجتماعى لذوى الإعاقة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وممثلى الجمعيات الأهلية.

وقال محافظ قنا إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أبدى اهتماما بالغا بذوى الاحتياجات الخاصة وكان بمثابة الأب الروحى لهم، فلم يبخل لحظة واحدة فى الاستجابة لهم، وتحقيق رغباتهم وكان حاضرا فى كل مناسباتهم بداية من أول حدث رياضى يحضره عقب انتخابه رئيسا للجمهورية فى دورة الألعاب الإقليمية الثامنة للأوليمبياد الخاص ديسمبر 2014، مرورا بإطلاق عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، والذى جرى خلاله إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى تمثيل هذه الفئة فى مجلس النواب وكل ذلك دليل على تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بهم، كشريك أساسى فى بناء المجتمع ونهضة الوطن".

وأعرب عن سعادته لمشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة الاحتفال السنوى باليوم العالمى الخاص بهم، قائلا: "إن هذا الحفل أصبح تقليدا سنويا نحرص على تنظيمه ليتيح لنا الفرصة لنجدد اللقاء والتواصل معكم ونحتفى بكم بالشكل الذى يليق بما تقدمونه من عمل وعطاء، وإرادة وعزيمة نستلهم منها الأمل والعمل من أجل رفعة شأن مصر وبناء مستقبلها وفق ما نحلم به جميعا".

ووجه الداودى التحية لأسر وأولياء أمور ذوى الاحتياجات الخاصة، لما قدموه وما زالوا يقدمونه من رعاية لأبنائهم من ذوى الهمم، كما توجه بتحية إعزاز وتقدير لذوى الهمم، داعيا إياهم لمواصلة جهدهم وعطائهم وكفاحهم فى الحياة، متمنيا لهم كل التوفيق والخير والنجاح.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى قنا، حسين الباز، إن المديرية تسعى جاهدة لاستثمار كل فكر وابتكار وإبداع وإنتاج للعمل على دمج أبنائنا من ذوى الهمم فى المجتمع والحصول على حقوقهم ومساواتهم بكافة فئات المجتمع، وهو ما سيسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بوطننا حتى نصل بتكاتف الجميع وترابطه إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

واستعرض الباز الأنشطة والخدمات التى تقدمها مديرية التضامن الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة.

وعلى هامش الحفل، سلم محافظ قنا 120 جهازا تعويضيا للمستحقين شملت 27 مقعدا متحركا، كما سلم الدروع التذكارية لــ 11 جمعية أهلية تقديرا لدورها فى رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة..وتفقد المحافظ معرضا للمنتجات الزراعية والمخبوزات والمشغولات اليدوية.