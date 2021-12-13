الحكومة تكشف حقيقة تطعيم الطلاب إجباريا لدخول الامتحانات (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارتى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإجبار التلاميذ فى الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاما على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات، وشددتا على أن عملية تلقى اللقاح لهذه الفئات العمرية اختيارية.

وأشارت الوزارتان إلى أنه سيتم السماح لهذه الفئة العمرية بدخول الامتحانات بشكل طبيعى دون تلقيهم لقاح كورونا، موضحتا أنه تم إتاحة التطعيم للتلاميذ بمراحل التعليم الأساسى بالفئة العمرية المشار إليها شرط موافقة ولى الأمر الذى يتولى التسجيل للطفل ويوقع إقرار الموافقة للحصول على اللقاح، وناشدتا أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم لتلقى لقاح فيروس كورونا حرصا على سلامتهم وسلامة كافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وناشدت الوزارتان وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).