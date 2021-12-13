وزارة الشباب ومنظمة العمل الدولية تطلقان احتفالية ملتقيات التوعية التثقيفية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة "إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تسعى دائما لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى شتى المجالات"، مؤكدا أن التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية يهدف دائما إلى الوصول لمختلف محافظات الجمهورية والشباب المصرى كافة.





وأعرب صبحى خلال إطلاق فعاليات احتفالية ملتقيات التوعية التثقيفية للشباب تحت عنوان (منظمة العمل الدولية تتحدث مع الشباب) حول مستقبل العمل، والتى تبدأ بتنفيذ 5 ورش عمل خلال شهرى ديسمبر ويناير، بحضور إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والذى أعرب عن سعادته البالغة بالتعاون الدائم بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الهادفة نحو الارتقاء بالشباب المصرى فى العديد من المجالات.

وأوضح ايريك اوشلان أن التعاون المثمر الدائم بين المنظمة ووزارة الشباب والرياضة من شأنه تحقيق نتائج إيجابية وبناءة وخادمة للمواطن والمجتمع، مما يعزز من قيمة الاستفادة المجتمعية للبرامج المنفذة.

وأوضح أن الهدف من البرنامج هو رفع وعى الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال العديد من الورش التدريبية فى مجالات ريادة الأعمال وبرامج تشغيل الشباب، ودمج الأشخاص ذوى الاعاقة فى سوق العمل، والسلامة والصحة المهنية للشباب سواء عمال أو أصحاب عمال، والمساواة بين الجنسين فى مجال العمل.