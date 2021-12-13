الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ فى المحافظات لإقامة مشروعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحة ٦٤٠٤٦.٣٧ فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة. وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم ٥٦٤ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحة ٣٥.٠٨ فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة (ميناء/مرسى) نهري عليها. وأصدر الرئيس أيضا القرار رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعة أرض من من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر لاستخدامها في مجمعات التخزين للنفط الخام. كما أصدر القرار رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ناحية أبو ماضي بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية لإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي. كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحتين من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة السويس ومحافظة بني سويف لإقامة بعض الأنشطة عليها. نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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