بسبب السرعة إصابة 16 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بأسوان

/665843/بسبب-السرعة-إصابة-16-شخصا-في-حادث-انقلاب-سيارة-بأسوان

شهد طريق "كلابشة - نصر النوبة " بمحافظة أسوان، إصابة 16 شخصا، اليوم الاثنين، في انقلاب سيارة أجرة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى نصر النوبة، لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 16 شخصًا في انقلاب سيارة بأسوان

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إشارة من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "كبوت" على طريق "كلابشة - نصر النوبة " بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

الرعاية الصحية للمصابين:-

وبالمعاينة والفحص أتضح أن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصا، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وفي سياق آخر اليوم لقي شابان مصرعهما، بعد أن صدمهما قطار في مركز أبوتشت شمالي قنا الأمر الذي أثار الخوف في نفوس أهالي قاطني القطار.

مصرع شابان صدمهم القطار بابوتشت بقنا

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بمصرع عبد العزيز عبد الكريم أحمد، 25 عاما، و كريم عبد الكريم أحمد، 18 عاما، مقيمان البحري سمهود، صدمهما قطار رقم 81 روسي، المتجه من أسوان للقاهرة، أثناء عبورهما مزلقان نجع النجار في ابوتشت.