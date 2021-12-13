«الخروج من مصر هيكون عليه رسم بـ100جنيه»..خطة النواب تقر رسوم تنمية وضرائب جديدة

/665844/الخروج-من-مصر-هيكون-عليه-رسم-بـ100جنيهخطة-النواب-تقر-رسوم-تنمية-وضرائب-جديدة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها مساء اليوم، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

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