/665845/منهم-الأنبا-كيرلس-واللواء-عابدين-والسيدة-جيهان-السادات-وصلاح-أبوسيف-والشيخ-طه-الفشني

أكد محافظ بني سويف ان الانتهاء من المجموعة الأولى من ممشى عظماء بني سويف بالكورنيش السفلي تخليدا وتكريما لهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل. وصرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أنه تم الانتهاء من المجموعة الأولى من ممشى عظماء بني سويف بالكورنيش السفلي ، وذلك مع قرب افتتاحه "ليكون متنفسا حضاريا للجميع " ، ويعد ممشى العظماء بمثابة تخليد وتكريم لأبناء المحافظة النوابغ والبارعين في كثير من المجالات ، والذين أثروا الحياة السياسية والعلمية والثقافية بأشكالها وأنواعها المتعددة ، وكانت أعمالهم ومؤلفاتهم شاهدة على عظمة الإنسان المصري الذي ضرب أروع الأمثلة والنماذج في الرقي والعلم والعمل والوطنية ،فاستحقوا أن يكونوا رموزا وقدوة على مر التاريخ تتعلم منهم الأجيال "جيل بعد جيل " ، مشيرا إلى أنه تمت إتاحة كل المعلومات التي تخص كل شخصية بنظام الباركود ( QR code) على اللوحة التذكارية.

منهم الأنبا كيرلس واللواء عابدين والسيدة جيهان السادات وصلاح أبوسيف والشيخ طه الفشني

واحتوت المجموعة الأولى على شخصيات بارزة لها ثقلها المحلي والدولي ( المعاصرين وعلى مر التاريخ ) من القيادات الروحية ، والشخصيات الشهيرة في السياسية والثقافة والفنون ، منهم : الإمام البوصيري ، والشيخ طه الفشني ، والأنبا أنطونيوس ، والأنبا كرلس ، والدبلوماسي الشهير بطرس بطرس غالي ، واللواء أحمد زكي عابدين ، والسيدة جيهان السادات ، والفنان حسن عابدين ، والمخرج صلاح أبوسيف ، وغيرهم ممن جادت بهم تلك الأرض الطيبة والشعب الوطني الأصيل الذين قد ذاع صيتهم في كل ربوع الدنيا ، وكانوا رموزا وطنية وعلامات فارقة في تاريخ مصرنا الغالية على مر العصور.

وأكد محافظ بني سويف على أنه سيتم تباعا إضافة شخصيات جديدة من أعلام ومشاهير وعلماء بني سويف ، ممن كان لهم تأثيرا محليا ودوليا ، والذين رفعوا اسم مصر وبني سويف عاليا في كافة المحافل والميادين على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، معربا عن سعادته وفخره بأبناء بني سويف الذين كانت ومازلت لهم بصمات واضحة ومميزة في كل مناحي الحياة.