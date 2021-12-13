رشا أبو شقرة تتحدث لـ"دوت الخليج" عن مناقشة إفريقية النواب لوزيرة الهجرة بشأن جهودها بالقارة السمراء«فيديو»

/665848/رشا-أبو-شقرة-تتحدث-لـتحيا-مصر-عن-مناقشة-إفريقية-النواب-لوزيرة-الهجرة-بشأن-جهودها-بالقارة-السمراءفيديو

قالت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن اللجنة ناقشت مع وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم ضرورة الإهتمام بالمصريين المتواجدين بالدول الإفريقية، مشيرة إلي أن اللجنة ناقشت أيضا أهمية إشراكهم في العمليات التنموية التي تتم في مصر.

دوت الخليج

وأضافت أبو شقرة، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن وزيرة الهجرة أكدت علي وجود دراسة لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بهم كالسفر إلي دولة روندا للبحث عن الجهود التنموية والاقتصاية والاستثمارية ويتم ذلك تحت رعاية لجنة الشئون الإفريقية.

تفاصيل مشاركة وزيرة الهجرة فى اجتماع افريقية النواب

وكانت قد شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أمس، برئاسة النائب شريف الجبلي، وحضور النائب عمرو حسين هندي والنائب سعداوي راغب ضيف الله وكيليّ اللجنة، والنائبة رشا أبوشقرة أمين السر، وبحضور الأستاذة سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة، والنواب أعضاء اللجنة.

في بداية الاجتماع، رحب النائب شريف الجبلي رئيس اللجنة بوزيرة الهجرة، مثمنا الجهد المبذول في وزارة الهجرة التي تعمل على ملف مهم، وهو التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مؤكدا أن المصريين بالخارج هم القوى الناعمة ويبرزون الصورة المشرفة لمصر بالخارج، مضيفا: "ويجب أن نعمل جميعا والجهات المعنية سويا وكتلة واحدة لخدمة قضايا الوطن".

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها لحضور الاجتماع للحديث عن المصريين بالدول الأفريقية وكيفية التعاون معهم والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم بالاحتياجات الأفريقية على أرض الواقع، لفتح أوجه تعاون كثيرة للدولة المصرية بالقارة السمراء، وذلك تماشيا مع توجه الدولة واهتمام القيادة السياسية بأفريقيا، لافتة إلى أنه تم اطلاق مبادرة "صوت مصر في افريقيا"، لتحقيق هذا الهدف.