/665849/الدوري-الأوروبي-برشلونة-الإسباني-يواجه-نابولي-الإيطالي-في-دور-الـ-16

أقيمت منذ قليل قرعة بطولة الدوري الأوروبي لدور الـ 16 والتي يشارك فيها العديد من الأندية العريقة في أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوقعت القرعة فريق برشلونة الإسباني أمام مواجهة قوية ومرتقبة أمام نابولي الإيطالي.

يذكر أن برشلون ةقادم من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد جاء في المركز الثالث في المجموعة خلف بايرن ميونخ وبنفيكا البرتغالي.

تعرف على مواجهات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.. قرعة نارية

أقيمت منذ قليل قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في مدينة "نيون" السويسرية ظهر اليوم الأثنين عن مواجهات نارية للدور المقبل الناري والمنتظر.

وكانت الأندية المتأهلة لدور الـ 16 كالتالي:

ريال مدريد الإسباني، أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، ريد بول سالزبورج النمساوي.

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتنج لشبونة البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، فياريال الإسباني، بنفيكا البرتغالي، ليل الفرنسي.

وفيما يلي قرعة مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا:

المواجهة الأولى: بنفيكا البرتغالي ضد ريال مدريد الإسباني

المواجهة الثانية: فياريال الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

المواجهة الثالثة: أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني

المواجهة الرابعة: ريد بول سالزبورج النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي

المواجهة الخامسة: إنتر ميلان الإيطالي ضد أياكس الهولندي

المواجهة السادسة: سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي

المواجهة السابعة: تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي

المواجهة الثامنة: مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان

وستقام منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير المقبل.

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