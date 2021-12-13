/665850/السجن-المؤبدمشروع-قانون-النائب-أيمن-أبو-العلا-لـتغليظ-عقوبة-الإعتداء-على-الأطباء-بعد-إحالته-للجنة-الصحة-والتشريعية

شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يهدف لتغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.

دوت الخليج

«السجن المؤبد»..مشروع قانون النائب أيمن أبو العلا لـ«تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء» بعد إحالته للجنة الصحة والتشريعية

• كل من يعتدى على أى من المنشأت الطبية أو أى من العاملين فيها

- يتم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات - غرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه

• إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأدية عمل الفريق الطبى

- الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن خمسة سنوات - الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه

• إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة

- العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات - الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه

• إذا ترتب على الجريمة وفاة أى من الفريق الطبى

- تكون العقوبة السجن المؤبد

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، حيث يهدف لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، لافتا إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.