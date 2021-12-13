/665851/مواجهات-نارية-في-دور-الـ-16-بالدوري-الأوروبي

حسم قرعة بطولة الدوري الأوروبي، على مواجهات قوية وصعبة، في لقاءات الدور الـ 16.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأسفرت القرعة التي أقيمت في مدينة "نيون" السويسرية ظهر اليوم الأثنين عن مواجهات نارية للدور المقبل الناري والمنتظر.

وتنطلق منافسات دور الذهاب في السابع عشر من فبراير القادم، وتستضيفة الفريق المتصدر، فيما يشهد لقاء الأياب بعدها بأسبوع من مباراة الذهاب في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، على ملعب الفرق القادمة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية نهائي البطولة، ويمثلها أندريس حارس مرمى السابق للفريق الأندلسي.

ويتواجد في هذا الدور الفرق الثمانية صاحبة المركز الثاني في بطولة الدوري الأوروبي، بجانب أصحاب المركز الثالث القادمين من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان المتأهلين من الدوري الأوروبي كالتالي:

ريال بيتيس الإسباني، سبورتنج براغا البرتغالي، دينامو زغرب الكرواتي، لاتسيو الغيطالي، نابولي الإيطالي، ألومبياكوس اليوناني، رينجرز الأسكتلندي، ريال سوسيداد الإسباني,

أما الفرق المتأهلة من بطولة دوري أبطال أوروبا كانت كالتالي:

أتالانتا الإيطالي، برشلونة الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، لايبزيج الألماني، بورتو البرتغالي، إشبيلية الإسباني، شيريف تيراسبول المولدوفي، وزينيت الروسي:

مواجهات دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي:

المواجهة الأولى: إشبيلية مع دينمو كييف.

المواجهة الثانية: أتالانتا مع أولمبياكوس.

المواجهة الثالثة: لايبزيج مع ريال سوسيداد.

المواجهة الرابعة: برشلونة مع نابولي.

المواجهة الخامسة: زينيت مع ريال بيتيس.

المواجهة السادسة: رينجرز مع بروسيا دورتموند.

المواجهة السابعة: شيريف مع براجا.

المواجهة الثامنة: بورتو مع لاتسيو.

أفضل لاعب في أفريقيا 2021.

وجاءت نتيجة الموسم من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في أفريقيا، لموسم 2021، بعد تقديم موسم قوي وصعب مع منتخب بلادهة في تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ومع فريقه ليفربول.

غابت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2020، في الموسم الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقف العديد من البطولات في القارة.

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إلغاء حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2021، ليتم إلغاء الجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد حجبها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى عدم انتظام معظم المسابقات سواء داخل أو خارج القارة السمراء.