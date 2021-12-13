نشرة أخبار الفن: حمو بيكا يفتح النار على هاني شاكر.. عمر كمال يحيي حفلًا غنائيًا في تركيا.. وهذا أول ظهور إعلامي لمصطفى فهمي بعد أزمة انفصاله

/665852/نشرة-أخبار-الفن-حمو-بيكا-يفتح-النار-على-هاني-شاكر-عمر-كمال-يحيي-حفلا-غنائيا-في-تركيا-وهذا-أول-ظهور-إعلامي-لمصطفى-فهمي-بعد-أزمة-انفصاله

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الإثنين، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

حمو بيكا عن هاني شاكر: «ولاده بيسمعونا وبيسمعنا الدكاترة والمهندسين»

فتح مؤدي المهرجان الشعبية حمو بيكا النار على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بسبب إصدار الأخير قرار بإيقاف حمو عن الغناء.

قال بيكا خلال لايڤ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "لو هما مستكترين علينا النعمة فربنا اللي بيدهالنا، ومحدش بيدينا حاجة من جيبه أو بيصرف علينا، وربنا اللي بيحاسب العباد، وهو عياله بيسمعونا، وبيسمعنا الدكاترة والمهندسين وظباط كله بيسمعنا".

عمر كمال يحيي حفلًا غنائيًا في تركيا بهذا الموعد

يحيي مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، حفلًا غنائيًا في تركيا، وذلك في 22 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن حفلاته لموسم رأس السنة.

وروج كمال للحفل من خلال نشره، البوستر الدعائي للحفل عبر خاصية استوري في حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلق قائلًا: "تركيا".

مصطفى فهمي ضيف برنامج «الحكاية» في أول ظهور إعلامي بعد انفصاله

يحل الفنان مصطفى فهمي، ضيف برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة قناة mbc مصر.

يكشف مصطفى فهمي خلال الحلقة العديد من الأسرار حول أزمة انفصالة من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، في أوا ظهور إعلامي له عقب تلك الأزمة.

حمو بيكا يتحدى هاني شاكر: «هنغني في مصر ودي بلدنا.. سيبنا في حالنا»

تحدى مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد إصدار الأخير قرارًا بمنعه عن الغناء مصر، مؤكدًا أنه سوف يغني في مصر، ما دام يحمل الجنسية المصرية.

وقال حمو بيكا خلال لايڤ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "سيبنا في حالنا بقا، بتقول أغني برا مصر ليه يعني؟ أنا مصري وعشت طول عمري هنا، هنغني في مصر ودي بلدنا".

وتابع حمو بيكا: "دي مجرد موجة وهنرجع تاني، ودي خامس مرة ليا تحصلي مشكلة، أنا سعيت وكملت عشان معايا ربنا واللي معاه ربنا مبيخسرش".

وأضاف: "إحنا مش بنجبر الناس تسمع مهرجانات، اسمع اللي أنت عايزة، إحنا محدش بيدينا حاجة من جيبه، وأنا ماضي على أفلام بس واقفة بسبب النقابة، أنا لو خدت فرصتي كان زماني في حته تانية".