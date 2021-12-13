/665853/أتلتيكو-مدريد-يطلب-إعادة-قرعة-دوري-أبطال-أوروبا-والإتحاد-الأوربي-يصدر-القرار-النهائي-خلال-ساعة

قدم أتلتيكو مدريد الإسباني إحتجاجاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الخطأ خلال القرعة بسبب سحب مباراة مانشستر يونايتد وفياريال الإسباني، ولكن تم إلغائها بسبب وجودها في نفس المجموعت بدور المجموعات.

ويريد فريق أتلتيكو مدريد إعادة القرعة وينتظر رد الاتحاد الأوروبي خلال الساعات القادمة.

وسيتم إتخاذ القرار النهائي بعد ساعة من الأن، وذلك بسبب الشكاوى التي جاءت أيضا من مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي يريد إعادة القرعة.

شكوك وإعادة نتيجة قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

أقيمت منذ قليل اليوم الإثنين، قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022.

واشارت قنوات بي ان سبورتس ، إلى احتمالية إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت الأندية المتأهلة لدور الـ 16 كالتالي:

ريال مدريد الإسباني، أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، ريد بول سالزبورج النمساوي.

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتنج لشبونة البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، فياريال الإسباني، بنفيكا البرتغالي، ليل الفرنسي.

وفيما يلي قرعة مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا:

المواجهة الأولى: بنفيكا البرتغالي ضد ريال مدريد الإسباني

المواجهة الثانية: فياريال الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

المواجهة الثالثة: أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني

المواجهة الرابعة: ريد بول سالزبورج النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي

المواجهة الخامسة: إنتر ميلان الإيطالي ضد أياكس الهولندي

المواجهة السادسة: سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي

المواجهة السابعة: تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي

المواجهة الثامنة: مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان

وستقام منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير المقبل.