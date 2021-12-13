/665856/اتصالات-الشيوخ-حصول-القومي-لتنظيم-الاتصالات-على-شهادة-الأيزو-يؤكد-نجاحه-المتميز-وتلبية-متطلبات-عملاءه

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن حصول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري، يأتي تتويجا للجهود الدؤوبة التي يقوم بها هذا الجهاز في العمل على تقديم خدمات الاتصالات بكل كفاءة وفاعلية بمحتلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

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وأشار النائب حسانين توفيق في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قام بإطلاق العديد من المبادرات التى تخدم بيئة العمل فى مصر حيث الدورة البحثية الثامنة لدعم المشروعات البحثية التطبيقية بالجامعات والمراكز البحثية المصرية التي تسهم في تطوير وتنمية القطاع، وإنشاء معامل قومية ومراكز تميز (معامل الالياف الضوئية والذكاء الاصطناعي) ، ودعم مشروعات التخرج لطلبة كليات الهندسة والحاسب الألى، ودعم ورعاية مؤتمرات علمية ومسابقات ودورات تدريبية وأنشطة طلابية، وزيادة سعات التحميل لمشتركي خدمات الأنترنت الثابت في السوق المصري بنسبة 20%، وإتاحة المواقع التعليمية المتخصصة.

وأكد أيضا أن المبادرات تضمنت إتاحة 3000 دقيقة محمول و10 جيجابايت إنترنت للأطباء مجانا بمستشفيات العزل وإلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها ومنح المشتركين الجدد في محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية 2000 وحدة مجانية لاستخدامها كدقائق أو ميجابيتس، واتاحة باقات إنترنت مخفضة لطلاب الصف الأول الثانوي، واقرار خط محمول جديد لمتحدي الإعاقة بخصم ٥٠% على باقاته الشهرية بكافة شركات المحمول بالسوق المصري وتهيئة أفرع ومنافذ شركات الاتصالات لتيسير حصول المستخدمين من متحدي الإعاقة على الخدمات على قدم المساواة مع المستخدمين الآخرين، مبادرة تأهيل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة للعمل في مشروعات المدن والمجتمعات الذكية، مشيرا إلى أن جميع هذه المبادرات خدمت شكل فعال حصول الجهاز على شهادة الأيزو.

حسانين توفيق: حصول القومي لتنظيم الاتصالات على شهادة الأيزو يؤكد نجاحه المتميز وتلبية متطلبات عملاءه

وأوضح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن شهادة الأيزو 9001 تاتي في المقام الأول لتلبية متطلبات وتوقعات العملاء، الأمر الذي يؤكد قدرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحقيق نجاحات مميزة، واظهار قدرته على تلبية متطلبات عملائه.

هذا وحصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري، وذلك من قبل إحدى كبرى جهات الاعتماد الدولية JAS-ANZ، ويأتي ذلك في إطار توجه الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات مع الشركات المرخص لها العمل بالسوق المصري، مما يساهم في تعزيز المناخ الاستثماري في ظل بيئة تنافسية عادلة وجاذبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى رفع معدلات كفاءة منظومة حوكمة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحصل على شهادة الأيزو

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلى المستوى الدولي كان قد تقدم 54 مركزًا في الترتيب الدولي بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU ليصبح في المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019، كما تقدم الجهاز 43 مركزًا دوليًا بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020 الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMAليصبح في المركز ٣٦ بين ٩٠ دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز ٧٩ في عام ٢٠١٩.