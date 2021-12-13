/665820/بلاغ-يتهم-مديرة-مدرسة-بالتنمر-على-طالب-من-ذوي-الهمم-في-شبرا

تقدمت المحامية تدعى هبة مصطفى، ببلاغ للنائب العام، اليوم الأثنين، يتهم مديرة مدرسة بالتنمر اللفظي والجسدي على طفل صاحب 13 عاما من ذوي القدرات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بلاغ يتهم مديرة مدرسة بالتنمر على طفل

طالب من ذوي الهمم

وأكدت المحامية في بلاغها الذي حمل رقم 118570 عرائض النائب العام، والجدير بالذكر إن مديرة المدرسة حبست طالبًا من ذوي القرات الخاصة صاحب13 عامًا يعاني من إعاقة ذهنية بنسبة 70% وضعف شديد بالنظر كما أنه يعاني من عيب خلقي بالعين، بمكتبها بالمدرسة ساعة بعد انتهاء اليوم الدراسي بالمدرسة، وأيضا إجباره على غسيل الكوبايات، كما أنها أخذت منه الهاتف المحمول الخاص به، وعندما علم الأب بذلك، على الفور قام بتحرير محضرًا بقسم شرطة شبرا ضد مديرة المدرسة.

المديرة تهدد والد الطالب

أوضحت المحامية في بلاغها، بأن المديرة تهدد والد الطالب باستمرار باستخدام نفوذها القوية في حالة عدم التنازل عن المحضر فورا، وعدم القول أسمها.

وفي سياق آخر عاقبت محكمة جنايات الجيزة،، بإحالة أوراق المتهم بقتل طفل بشتيل فشل في اغتصابه فقتله إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى حول اعدامه، وقد قررت النيابة العامة بإحالة الجريمة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أمر الأحالة

والجدير بالذكر أن جاء أمر الأحاله إلى مجموعة من أدلة الثبوت تتمثل في اعترافات "فيصل عبد العزيز" والد الضحية والذي أشار أنه تقدم ببلاغ يؤكد فيه غياب نجله "فهد" البالغ من العمر 8 سنوات، بعد خروجه من المنزل لشراء حلوى له، وبإجراء الشرطة تحرياتها أتضح أنه تم مشاهدة الطفل قبل اختفائه يسير بصحبه سائق توك توك يدعى "محمود.م" فأمرت النيابة العامة بالقبض عليه، وباستجوابه اعترفا بارتكابه الواقعة، حيث إنه كان يأتي من حين لآخر لزيارة شقيقته التي تقيم على بُعد عدة أمتار من منزل الطفل الذي يعرفه لكونه كان يصطحبه إلى المدرسة أغلب الأوقات، ويوم الواقعة قابل الطفل في الشارع وقام بستدراجه بحجة شراء بعض الحلوة له واصطحبه لمنزل مهجور وحاول التعدي عليه جنسيا واغتصابه ولكن الطفل قاومه فقام بقتله.