/665859/ريال-مدريد-يرفض-إعادة-قرعة-دوري-أبطال-أوروبا-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء إعتراض ريال مدريد بأنه جاء في القرعة أمام بنفيكا البرتغالي، وأن الأخطاء التي حدثت كانت قبل وقوع الأخطاء.

يذكر أن الخطأ الذي حدث بسبب إظهار القرعة مواجهة فياريال الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو ما يمنع مواجهة فريقيين من نفس المجموعة مسبقاً.

وكان نادي أتلتيكو مدريد أرسل إعتراضاً أيضا للاتحاد الأوروبي بشأن إعادة القرعة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا في تمام الخامسة مساء، بسبب الأخطاء التي حدثت.

عاجل: الاتحاد الأوروبي يوافق على إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القد إعادة قرعة دوري ابطال اوروبا من جديد اليوم.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد تقديم شكوى من جانب مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، من أجل إعادة القرعة بسبب خطأ إداري خلال سحب القرعة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه قد وافق على إعادة القرعة في تمام الخامسة مساء اليوم.

أتلتيكو مدريد يطلب إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا.. والإتحاد الأوربي يصدر القرار النهائي خلال ساعة

قدم أتلتيكو مدريد الإسباني إحتجاجاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الخطأ خلال القرعة بسبب سحب مباراة مانشستر يونايتد وفياريال الإسباني، ولكن تم إلغائها بسبب وجودها في نفس المجموعت بدور المجموعات.

ويريد فريق أتلتيكو مدريد إعادة القرعة وينتظر رد الاتحاد الأوروبي خلال الساعات القادمة.

وسيتم إتخاذ القرار النهائي بعد ساعة من الأن، وذلك بسبب الشكاوى التي جاءت أيضا من مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي يريد إعادة القرعة.

شكوك وإعادة نتيجة قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

أقيمت منذ قليل اليوم الإثنين، قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022.

واشارت قنوات بي ان سبورتس ، إلى احتمالية إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت الأندية المتأهلة لدور الـ 16 كالتالي:

ريال مدريد الإسباني، أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، ريد بول سالزبورج النمساوي.

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتنج لشبونة البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، فياريال الإسباني، بنفيكا البرتغالي، ليل الفرنسي.