/665861/بعد-ضبطهما-ننشر-المحادثات-بين-المدعو-وائل-عبد-الرحمن-والهارب-عبد-الله-الشريف-للاتفاق-حول-المكالمة-المفبركة-صور

ننشر فى الخبر التالي ما جاء بشأن المحادثات التى جرت بين المدعو وائل عبد الرحمن والهارب عبد الله الشريف، وذلك وفقًا لما أصدرته وزارة الداخلية.

دوت الخليج

المحادثات بين المدعو وائل عبد الرحمن والهارب عبد الله الشريف للاتفاق حول المكالمة المفبركة

وقالت وزارة الداخلية:” في ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء / فاروق القاضي مع سيدة تدعى / ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة”.

وإليكم المحادثات التى جرت بين النصاب حنفي عبدالرازق السيد محمد، والثانية ميرفت محمد علي أحمد البدوي، للاتفاق بشأن المكالمة المفبركة

هذا وكان قطاع الأمن الوطني، قد كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى / حنفي عبدالرازق السيد محمـد ("61" عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "٢٢" قضية متنوعة "نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار") .. والثانية تُدعى / ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عام – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).