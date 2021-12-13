أول اعتراف لصاحبة الفيديو المفبرك: اتفقنا نعمل مصالح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وألقت الداخلية القبض على المتحدثة فى الفيديو، والتى اتضح أنها "امرأة سيئة السمعة"، وخلال التحقيقات قالت، إنها تدعى ميرفت محمد على، من مواليد 69.

وتابعت: "السنادى اشتغلت فى مجال المقاولات؛ علشان أزود دخلى، وتعرفت فى شهر 9 اللى فات على شخص بيشتغل فى المجال ادعى إن اسمه اللواء فاروق القاضى".

واستطردت: "فاروق القاضى ادعى إن له علاقات بناس كبيرة فى الدولة وأنا قولت له أنا شغالة فى رئاسة الجمهورية وإننا بعلاقتنا نعمل مصالح كتير".