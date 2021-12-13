جدة - نرمين السيد - وألقت الداخلية القبض على المتحدثة فى الفيديو، والتى اتضح أنها "امرأة سيئة السمعة"، وخلال التحقيقات قالت، إنها تدعى ميرفت محمد على، من مواليد 69.
وتابعت: "السنادى اشتغلت فى مجال المقاولات؛ علشان أزود دخلى، وتعرفت فى شهر 9 اللى فات على شخص بيشتغل فى المجال ادعى إن اسمه اللواء فاروق القاضى".
واستطردت: "فاروق القاضى ادعى إن له علاقات بناس كبيرة فى الدولة وأنا قولت له أنا شغالة فى رئاسة الجمهورية وإننا بعلاقتنا نعمل مصالح كتير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول اعتراف لصاحبة الفيديو المفبرك: اتفقنا نعمل مصالح (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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