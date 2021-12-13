أحد المتهمين في واقعة التسريب المفبرك: عرضت التسجيل على عبد الله الشريف ونصب عليا في 10 آلاف جنيه (فيديو)

أدلى وائل عبد الرحمن سليمان، المتهم في التسريب الصوتي المفبرك لاثنين من مستشاري رئاسة الجمهوري باعترافات تفصيلية عن دورة في بث التسريب المفبركة.
وكشف المتهم للأمن عقب ضبطه كيف تواصل مع الهارب عبد الله الشريف لعرض الفيديو المفبرك على قائلا: "لدي 42 سنة مقيم في الإسكندرية وأعمل في مجال السمسرة، وتعرفت على شخص منتحل صفة (لواء) وزعم قدرته على إنهاء كافة المصالح زاعما عمله في رئاسة الجمهورية يدعى فاروق القاضي، وأبلغني أنه يستطيع إنهاء مصالح لي مستغلا علاقته برئاسة الجمهورية، وبعتلي مكالمات هاتفية منها مكالمات تفخيم".
وأضاف المتهم: "في الفترة الأخيرة تعرضت لأزمة مالية فكرت استغل التسريبات اللي انتشرت في الفترة الأخيرة على الإنترنت من المكالمات اللي كان بعتالي اللواء فاروق، وتواصلت مع عبد الله الشريف عن طريق رقمة المنتشر على الإنترنت واتفقت معاه أبعتله المكالمات ووعدني بتحويل 10 ألاف جنيه ونصب عليا".
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