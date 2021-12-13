ويجز للفنانين بعد هجومهم عليه: «بص في ورقتك..واتكلم عن نفسك»

/665866/ويجز-للفنانين-بعد-هجومهم-عليه-بص-في-ورقتكواتكلم-عن-نفسك

حرص مطرب الراب الشهير، ويجز، الرد على هجوم الفنانين عليه بشكل مستمر، خاصة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن منع مطربي المهرجانات، بسبب إحتواء أعمالهم على ألفاظ خادشة للحياء، في حين أن اغنيات ويجز تحتوي على نفس شيء.

دوت الخليجيرصد هجوم ويجز على الفنانين بعد انتقادهم لهم

وكتب ويجز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال خاصية ستوري: «هو الفنانين مينفعش يطلعوا في البرامج يتكلموا عن نفسهم، لازم اسمي يتحط في جملة، ماتبص في ورقتك».

ويجز يخوض أولى بطولته الفنية من خلال «بيمبو»

وكان تحدث السيناريست محمد أديب، نجل الفنانة هالة سرحان، عن آخر أعمال الفنية والتي أتت بعنوان «بيمبو»، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، معربا عن فخره بأداء ويجز خلال العمل.

محمد أديب يشيد بويجز

فتحدث عن أبطال «بيمبو» فقال: «أبطاله من الجيل الجديد، منهم أحمد مالك عامل دور بيمبو وهو دور بيجمع الدراما والكوميديا، وويجز عبقري، ممثل ورابر عظيم الناس مش هتصدق إنه هو، ويجز مش عامل درو رابر وهينبهروا بيه».

وأوضح المؤلف، أن العمل مكون من 8 حلقات تجمع بين الكوميديا عبر المواقف، والدراما ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، بداية من 21 ديسمبر المقبل.

عمرو سلامة يروج لمسلسل بيمبو

وروج عمرو سلامة، مخرج العمل لفيلم «بيمبو» عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ كتب: نقدم لكم أول بوستر لـ مسلسلنا الجديد بيمبو، والمسلسل من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية وشركة فيلم فاكتوري، والمسلسل من بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، وويجز بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة.

وأضاف: المسلسل من تأليف محمد أديب، بجانبه عدد من الكُتاب الشباب الرائعين، وتشارك معيّ في إخراج حلقات من المسلسل، المخرج الرائع عمر رشدي، واختتم كلامه قائلا: رهاننا أنكم سترون عملا مختلفا جدًا.