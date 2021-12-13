/665863/جلسة-21-ديسمبر-نظر-أولي-جلسات-محاكمة-حسن-راتب-وعلاء-حسانين-في-قضية-الآثار-الكبرى

شهدت محكمة الاستئناف، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار عصام فريد عضو المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد جلسة 21 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين النائب السابق، الشهير بـ نائب الجن والعفاريت، و21 آخرين في قضية الآثار الكبرى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تحديد أولي جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين النائب السابق

وفي نفس سياق أحالت النيابة العامة رجل الأعمال حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين ومتهمين آخرين إلى محكمة الجنايات العاجلة لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في القضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى.

محكمة الجنايات

وفي سياق آخر اليوم عاقبت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق المتهم بقتل طفل بشتيل فشل في اغتصابه فقتله إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى حول اعدامه، وقد قررت النيابة العامة بإحالة الجريمة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أمر الأحالة

والجدير بالذكر أن جاء أمر الأحاله إلى مجموعة من أدلة الثبوت تتمثل في اعترافات "فيصل عبد العزيز" والد الضحية والذي أشار أنه تقدم ببلاغ يؤكد فيه غياب نجله "فهد" البالغ من العمر 8 سنوات، بعد خروجه من المنزل لشراء حلوى له، وبإجراء الشرطة تحرياتها أتضح أنه تم مشاهدة الطفل قبل اختفائه يسير بصحبه سائق توك توك يدعى "محمود.م" فأمرت النيابة العامة بالقبض عليه، وباستجوابه اعترفا بارتكابه الواقعة، حيث إنه كان يأتي من حين لآخر لزيارة شقيقته التي تقيم على بُعد عدة أمتار من منزل الطفل الذي يعرفه لكونه كان يصطحبه إلى المدرسة أغلب الأوقات، ويوم الواقعة قابل الطفل في الشارع وقام بستدراجه بحجة شراء بعض الحلوة له واصطحبه لمنزل مهجور وحاول التعدي عليه جنسيا واغتصابه ولكن الطفل قاومه فقام بقتله.