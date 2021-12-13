/665871/ننشر-تشكيل-الجهاز-الفني-الجديد-لنادي-سوهاج-الرياضي

حصل موقع دوت الخليج على تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي سوهاج الرياضي، بعد اعتذار الجهاز السابق عن استكمال المسيرة نتيجة للنتائج غير الجيدة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي سوهاج الرياضي لموقع دوت الخليج أن الكابتن ضياء الزعيم، تولى منصب المدير الفني لفريق كرة القدم الاول في نادي سوهاج الرياضي، والكابتن محمد صديق، مديرا للكرة، و الكابتن حربي توفيق مدربا، الكابتن احمد حمدي مدربا لحراس المرمى، والكابتن مؤمن زكريا مديراً إداريا، والكابتن عبدالرحمن عيد أخصائي تدليك، والدكتور حسام القاضي أخصائي تأهيل وإصابات.

جدير بالذكر سبق وقدم المدير الفني أحمد خلف والشهير بـ"بيبو "والفريق المعاون له لنادي سوهاج الرياضي استقالة لمجلس الادارة والاعتذار عن تكملة المسيرة مع الفريق الاول لكرة القدم بنادي سوهاج بعد تراجع ترتيب الفريق في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

وقال مصدر داخل نادي سوهاج الرياضي إن مجلس الادارة في اجتماع دائم ومستمر للوقوف على جهاز فنى جديد لتكملة الموسم مع الفريق، بعد اعتذار المدير الفني والطاقم المعاون له.

استقالة الجهاز الفني لنادي سوهاج الرياضي

جدير بالذكر أن الكابتن أحمد خلف الشهير ب"بيبو" ابن نادي سوهاج الرياضي وأحد أبناء المحافظة المتميزين على المستوى الرياضي، ولعب من قبل في صفوف نادي سوهاج الرياضي بالدوري الممتاز موسم 2000/ 2001، ولعب بنادي حرس الحدود، وتليفونات بني سويف، وببلية المحلة، وانضم لصفوف منتخب مصر بقيادة محمود الجوهري، وعمل مدرباً عامًا بنادي سوهاج، وقاد الفريق فنيًا أيضاً، ومدرباً ببلية المحلة، ودرَب فريق السلام باسنا بالقسم الثاني، ودرب نادي ضمك السعودي، وغيرهم من الاندية.

النيران تلتهم سيارة محملة بأسطوانات اكسجين بسوهاج

انفجرت اسطوانة أكسجين على متن سيارة ربع نقل محملة بقرابة 20 اسطوانة مما ادى الى انفجار جميع الاسطوانات واختراق السيارة بالكامل، واصابة التباع بحروق فى اليد، وذلك على طريق اسيوط سوهاج الزراعي الغربي بمركز المراغة شمال سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز المراغة شمال سوهاج باحتراق سيارة ربع نقل بيضاء اللون على الطريق بدائرة المركز محملة بأسطوانات اكسجين.

تم اطفاء السيارة والاسطوانات بمعرفة الحماية المدنية والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد الى السيارات والاماكن المجاورة، وازاحة السيارة على جانب الطريق تمهيدا لنقلها، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.