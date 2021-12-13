/665872/رانيا-يوسف-تنضم-لأبطال-مسلسل-منورة-بأهلها-بجانب-ليلى-علوي

أعلنت الفنانة المتألقة رانيا يوسف، انضمامها لمسلسل «منورة بأهلها» الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، من بينهم الفنانة ليلى علوي والفنانة غادة عادل.

دوت الخليج يرصد انضمام رانيا يوسف لبطولة مسلسل منورة بأهلها

وتدور أحداث مسلسل «منورة بأهلها» في 10 حلقات وفى عام 2008، هو تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين.

الجدير بالذكر، أنه عرض للفنانة رانيا يوسف الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، بطولة أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبدالرسول، وتامر فرج، ومجموعة أخرى من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

مسلسل الأنسة فرح الجزء الرابع

مسلسل "الآنسة فرح " هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزآه الأول والثاني العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

ويدور الجزء الرابع حول فرح - أسماء أبو اليزيد - التى تعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

رانيا يوسف تتألق في مسلسل المماليك

كما تشارك رانيا يوف أيضا في مسلسل «المماليك»، الذي ينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف، دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد. ويظهر الفنان بيومى فؤاد فى المسلسل بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى.