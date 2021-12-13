/665876/مجلس-النواب-يوافق-علي-تعديلين-للنائب-مصطفى-سالم-في-قانون-الهيئة-القومية-لضمان-الجودة

وافق مجلس النواب بجلستة العامة، اليوم، علي تعديلين مقدمين من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة قانون هيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم والتدريب الفني والتكنولوجي والمهني.

دوت الخليج

مجلس النواب يوافق علي تعديلين للنائب مصطفى سالم

وقال الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا حديثه للنائب مصطفي سالم بعد الانتهاء من الموافقة علي التعديلات:« دائما ما نحتاج اليك في الأمور المالية ...انت مرجعية لنا».

هذا وقد قدم وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم، تعديل في المادة ٦ وأصلها بالقانون ٩ تعديل بإضافة عبارة نصها : وتحصل الرسوم وفقا لاحكام قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ وقدم مبررات ذلك بأن ذات المنهج الذي اتبعه المجلس بالنص في ذات القانون على آلية التحصيل بالتأكيد الي الإحالة الي قانون وسائل الدفع غير النقدى كالية تحصيل.

كما عدل سالم مادة ١١ من القانون التي أصبحت مادة ٨، وذلك بإضافة عبارة إلى نص الفقرة الثانية، وبإضافة عبارة ويحصل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر برقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ويرد للمتظلم في حال قبول تظلمه.