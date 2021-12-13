«علمتيني أكبر درس في حياتي»..ياسمين رئيس تتذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

/665878/علمتيني-أكبر-درس-في-حياتيياسمين-رئيس-تتذكر-والدتها-الراحلة-بكلمات-مؤثرة

حرصت الفنانة ياسمين رئيس على إحياء ذكرى وفاة والدتها، بتوجيه رسالة مؤثرة لها، تحمل بداخلها مجموعة ذكريات لهما معا، فضلا عن الإعراب بإشتياقها لوالدتها.

دوت الخليج يرصد رسالة ياسمين رئيس لوالدتها الراحلة

ونشرت ياسمين رئيس صورة تجمعها بوالدتها، وهي في عمر الطفولة، وكتب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “وحشتيني، علمتيني أكبر درس في حياتي التسامح، الله يرحمك”.

ياسمين رئيس تعتذر عن مسلسل عمرو سعد برمضان 2022

هذا، واعتذرت الفنانة المتألقة ياسمين رئيس عن مسلسل رمضان المقبل 2022، والذي كان من المقرر أن يجمعها مع النجم عمرو سعد، بعد النجاح الذي حققاه سويا في موسم رمضان 2021 بمسلسل «ملوك الجدعنة».

وقالت ياسمين رئيس في بيان صحفي، إن اعتذارها عن المسلسل جاء بعد اعتذار مخرج العمل عن المشاركة في المسلسل.

من جانبه، استضاف برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة خاصة السبت 6 نوفمبر على شاشة «MBCمصر» في تمام الساعة العاشرة مساءً الفنانة ياسمين رئيس.

ياسمين رئيس مع عمرو أديب

وفجرت رئيس تصريحات نارية حول سر نجاح شخصية فاتن حرفوش في موسم رمضان المنقضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، ونشاطها السينمائي بفيلمي «قمر 14» والذي حظي بعرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بجانب تفاصيل حول فيلم «جارة القمر» الذي تتصدر بطولته.

كما استعرضت أسباب موافقتها على بطولتها لمسلسل «60 دقيقة»، والقضية النسوية التي تناولها، وتصدره لتريند منصة شاهد vip خلال عرضه.

أبرز تصريحات ياسمين رئيس ببرنامج «الحكاية» مع عمرو أديب

• مش عايزة أحس أن مهنتي ممثلة، عايز أحس أني بمارس هوايتي.

• أنا الأول ست بيت «أم سليم» وبعدين ممثلة.

• يمكن شكلي مش بيكبر عشان ظهوري مقل.

• دلال عبد العزيز ست لا تعوض.

• هي أم، كنت بحس طول الوقت أنها بتفكرني بوالدتي.

• حنينة أوي مكنتش بحس أني بمثل معاها.

• تخنت 10 كيلو بسبب مسلسل ملوك الجدعنة

• وافقت على المشاركة في كليب «حبيبتي» مع حسن شاكوش بشرط أني أغني.