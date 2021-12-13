/665880/جامعة-سوهاج-تشارك-في-فعاليات-المؤتمر-السنوي-للجمعية-العلمية-للتشريع-الضريبي

شارك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات المؤتمر الوطني السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بعنوان "الاستثمار في مصر بين الواقع والمأمول"، والذى استمر لمدة يومين بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رابح رتيب رئيس الجمعية والمشرف على كلية الحقوق بسوهاج، ونخبة من رؤساء الهيئات القضائية، وقيادات مؤسسات الدولة، وأساتذة الاقتصاد فى مصر والوطن العربي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

الاستثمار في مصر بين الواقع والمأمول

قال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن المؤتمر جاء فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار وتشجيعه وتوجه الدولة للاهتمام بالتنمية المستدامة، مضيفاً أن المؤتمر تضمن 5 محاور رئيسية وهى تحديات ومستقبل الاستثمار فى مصر ودور السياسة المالية والنقدية فى جذب الاستثمارات، الفجوة بين الواقع والمأمول وكيفية سد تلك الفجوة، وأيضا جهود الدولة المصرية لإصلاح المنظومة المالية وما نتج عنها من استقرار الوضع المالي رغم جائحة كورونا، كما شمل المؤتمر ورش عمل عن بعض الصناعات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وأوضح الدكتور رابح رتيب، أن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على الصعوبات التي تواجه الاستثمار فى مصر وكيفية التعامل معها، وإلقاء الضوء على البيئة الاستثمارية فى مصر وعوامل جذب المستثمرين الأجانب، إلى جانب مناقشة الدور الحيوي للاستثمار فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو، وعرض ضمانات وحوافز الاستثمار فى ضوء القانون مع العمل على تنمية الاستثمار بمصر، وإزالة كافة المعوقات فى ضوء التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى عرض الرؤي حول مستقبل الاستثمار بمصر فى ضوء الواقع والمأمول.

يذكر أن الجمعية العلمية للتشريع الضريبي من الجمعيات الرائدة والمتخصصة فى التشريعات الاقتصادية والضريبية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ننشر تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي سوهاج الرياضي

حصل موقع دوت الخليج على تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي سوهاج الرياضي، بعد اعتذار الجهاز السابق عن استكمال المثيرة نتيجة للنتائج غير الجيدة.

أكد مصدر مسؤول داخل نادي سوهاج الرياضي لموقع دوت الخليج أن الكابتن ضياء الزعيم، تولى منصب المدير الفني لفريق كرة القدم الاول في نادي سوهاج الرياضي، والكابتن محمد صديق، مديرا للكرة، و الكابتن حربي توفيق مدربا، الكابتن احمد حمدي مدربا لحراس المرمى، والكابتن مؤمن زكريا مديراً إداريا، والكابتن عبدالرحمن عيد أخصائي تدليك، والدكتور حسام القاضي أخصائي تأهيل وإصابات.