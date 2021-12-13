/665881/ليفربول-يصطدم-مع-انتر-ميلان-في-دور-الـ-16-بدوري-الأبطال

يواجه ليفربول الإنجليزي انتر ميلان الإيطالي، في ثمن نهائي دور أبطال أوروبا 2021، في السابع عشر من فبراير، القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأسفرت قرعة دور الـ 16 الثانية والنهائية على أن يلتقي ليفربول وانتر ميلان، في تصنيف الريدز بالمرتبه الأولى، وانتر في المرتبه الثانية.

ويجمع لقاء الذهاب في الدور السادس عشر في السابع عشر من فبراير القادم، على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، في حين يلتقي الفريقين في لقاء الإياب في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

المدينة المستضيفة النهائي

وتستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية نهائي البطولة، ويمثلها أندريس حارس مرمى السابق للفريق الأندلسي.

ويتواجد في هذا الدور الفرق الثمانية صاحبة المركز الثاني في بطولة الدوري الأوروبي، بجانب أصحاب المركز الثالث القادمين من بطولة دوري أبطال أوروبا.

المتأهلين من الدوري الأوروبي كالتالي:

ريال بيتيس الإسباني، سبورتنج براغا البرتغالي، دينامو زغرب الكرواتي، لاتسيو الغيطالي، نابولي الإيطالي، ألومبياكوس اليوناني، رينجرز الأسكتلندي، ريال سوسيداد الإسباني,

أما الفرق المتأهلة من بطولة دوري أبطال أوروبا كانت كالتالي:

أتالانتا الإيطالي، برشلونة الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، لايبزيج الألماني، بورتو البرتغالي، إشبيلية الإسباني، شيريف تيراسبول المولدوفي، وزينيت الروسي.

الاتحاد الأوروبي يوافق على الإعادة

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على إعادة قرعة الدور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال، بعد تقديم اتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد شكوى على نتيجة القرعة.

وجاء الخطأ خلال القرعة بسبب سحب مباراة مانشستر يونايتد وفياريال الإسباني، ولكن تم إلغائها بسبب وجودها في نفس المجموعت بدور المجموعات.

ويريد فريق أتلتيكو مدريد إعادة القرعة وينتظر رد الاتحاد الأوروبي خلال الساعات القادمة.

ويلتقي اتليتكو مدريد الإسباني مع بايرن ميونخ الألماني، في نتيجة قرعة دوري الأبطال، فيما يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي باريس سان جيرمان الفرنسي.