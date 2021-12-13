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/665882/صور-تضامن-النواب-تستمع-لوزير-التموين-حول-سياسة-وزارة-التموين-بشأن-استخراج-بطاقات-تموينية-للأسر-الأولى-بالرعاية
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي اجتماعا لاستيضاح سياسة وزارة التموين بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية بحضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي .
تضامن النواب تستمع لوزير التموين حول سياسة وزارة التموين
وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنه في ظل ارتفاع أسعار القمح عالميا نريد الاطمئنان علي دعم الفئات الأولي بالرعاية والاكثر فقرا مستحقي الدعم وكم عدد الأسر المستفيدة والاطمئنان علي توفير الاستراتيجي للسلع التموينية و منظومة الخبز في كافة المحافظات .
وأشار القصبي إلي أن اللجنه تعمل دائما من أجل الفئات الأولي بالرعاية واصفا اللجنه بلجنة الشعب لاهتمامهاةبملفات تمس المواطن المصري مباشرة .
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك فى مجموع مواده، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة قادمة.
وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
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