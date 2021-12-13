علاء عابد يهنىء القيادة السياسية لفوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية وحصولها على المركز الثاني

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وجه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، التهنئة للدوله المصرية والقيادة السياسية ، لفوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية بعد حصولها على المركز الثانى بـ135 صوتا بعد ان كانت في المركز ١١ في ٢٠١٩.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع نقل النواب برئاسة علاء عابد

فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية

وأضاف النائب علاء عابد، في كلمته خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه المقدمه من النواب، ان فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية بعد حصولها على المركز الثانى ، يرجع إلى إهتمام الدوله والرئيس عبد الفتاح السيسي بمجال النقل بكافة أنواعه.

كما وجه النائب علاء عابد التحية للفريق كامل الوزير وزير النقل علي الجهود المبذولة من وزارة النقل وحرصها على التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل وتطوير الموانيء البحرية والموانيء الجافه . وناشد النائب علاء عابد الشعب المصري ، عدم الاستماع للشائعات التي يطلقها المغرضين واعداء النجاح ، للوقيعه بين ابناء الشعب المصري، مؤكدا علي ان الدوله المصرية تسير بفضل الله وبتوجهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد عقدت بالعاصمة البريطانية لندن انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية وتمكنت مصر وللمرة الأولى من الفوز بالمركز الثاني في الفئة (C) بعدد أصوات 135 صوتا من 159 صوتا صحيحا بعد أن كانت في المركز 11 في 2019