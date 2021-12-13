«شرفتونا»..أرملة محمد عبدالحليم تشيد بنقابة المهن التمثيلية لهذا السبب

/665890/شرفتوناأرملة-محمد-عبدالحليم-تشيد-بنقابة-المهن-التمثيلية-لهذا-السبب

توجهت الفنانة عنايات صالح، أرملة الفنان الراحل محمد عبدالحليم، بالشكر للفنان هاني شاكر، نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، على مساندتهم لها ومساعدتهما في تسهيلات دفن الفنان الراحل.

دوت الخليج يرصد رسالة عنايات صالح لنقيب الهن التمثيلية بعد رحيل زوجها

وكتبت عنايات صالح عبر حسابها الرسمي، بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مشيدة بنقابة المهن التمثيلية: “شكر واجب، أتقدم بالشكر لنقابة المهن التمثيلية، والدكتور أشرف زكي والفنان منير مكرم، قاموا بعمل تصريح الدفن والغسل وتوفير الكفن وعربية نقل الموتى الفاخرة، بما فيها من خدمات ممتازة من ماء وكراسي للمعزين، ألف شكر نقابتي، شرفتونا”.

رحيل الفنان محمد عبد الحليم

ورحل عن عالمنا، مساء يوم السبت الماضي، الفنان الكبير محمد عبد الحليم، عن عمر ناهز الـ 78 عاما، بمنزله في منطقة الملك الصالح، وشيع جثمانه بمسجد الشرابية، أعلى نفق الملك الصالح، ثم دفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد عبد الحليم، في السنوات الأخيرة من عمره قدم مجموعة من المواهب الشابة، من خلال ورش التمثيل التي كان يعقدها.

معلومات حول الفنان محمد عبد الحليم

وبرز اسم الفنان الراحل في عام 1977، حيث بدأ مشواره الفني في بداية السبعينيات، واختاره المخرج عبد الرحمن الخميسي ليشارك في فيلم زهرة البنفسج، من بطولة الفنانة زبيدة ثروت، عادل إمام، محمد لطفي، يوسف شعبان، وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الفنية المميزة ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

أعمال محمد عبد الحليم

واشتهر الفنان محمد عبد الحليم بتقديم الأدوار الثانوية، حيث قدم 324 عملًا خلال مشواره الفني، ومن أهم أعماله الفنية، شيخ العرب همام، ليالي الحلمية، أوراق التوت، دموع في عيون وقحة، حواري بوخارست، سلسال الدم، بوابة الحلواني.

كما اشتهر بمسرحية "وجهة نظر" مع الفنان محمد صبحى، حيث قدم دور "سيد بيه"، رئيس المؤسسة والإصلاحية الخاصة بالمكفوفين.