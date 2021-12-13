"المجمعات الصناعية" قاطرة التنمية.. برلمانيون لـ"دوت الخليج": نقطة انطلاق للجمهورية الجديدة وتساهم في زيادة الدخل القومي

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تمضي الدولة قدما نحو توطين الصناعة والقضاء علي البطالة والنهوض بالقطاع الصناعي لزيادة الصادرات، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت الحكومة في إقامة المجمعات الصناعية في عدد من المحافظات، بهدف دعم التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

دوت الخليج

وفي هذا الإطار، قال النائب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تولي التصنيع المحلي أهمية كبري ونتيجة ذلك سعت في إنشاء المجمعات الصناعية بهدف الاكتفاء الذاتي، لافتا أن المجمعات تعد نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

حاتم المليجي: المجمعات الصناعية تأتي بهدف دعم الإنتاج الوطني

وأضاف المليجي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الدولة أنشأت 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، أغلبهم في محافظات الصعيد، لافتا أن المجمعات تلعب دورا كبيرا في توفير فرص عمل للشباب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المجمعات الصناعية تأتي بهدف دعم الإنتاج الوطني، بالإضافة إلي أنها تحقق رغبة الدولة في توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مما يساعد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات.

وأكد المليجي، أن المجمعات التي يتم إقامتها تكون متكاملة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، مضيفا: المجمعات ستكون بداية لتصنيع منتجات كان يتم استيرادها من الخارج.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: المجمعات الصناعية تساهم في استغلال الثروات الطبيعية المتواجدة في المحافظات، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بإطلاق المشروعات التنموية في جميع المحافظات بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين.

محمد المنزلاوي: المجمعات الصناعية تساهم في زيادة الدخل القومي

ومن جانبه، ثمن النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، إقامة الدولة المجمعات الصناعية، لافتا أن إقامة مثل هذه المجمعات يساعد علي ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.

وأضاف المنزلاوي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه كان يوجد مجمعات صناعية داخل الوحدات السكنية الأمر الذي ينتج عنه العديد من المخاطر، لذلك سعت الدولة إلي إنشاء المجمعات الصناعية، مشددًا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن انتشار المجمعات الصناعية يساهم في توفير فرص العمل للشباب، فضلا عن تحويل المحافظات التي يوجد بها مجمعات إلى مناطق صناعية كبرى تساهم في زيادة الدخل القومي.

وأكد المنزلاوي، أن المجمعات الصناعية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على فتح آفاق متنوعة للاستثمارات، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، كما أنها تعد أحد الأدوات الاقتصادية لتعزيز جودة المنتج المحلي وتسويقه على مستوى الأسواق العالمية والمحلية.