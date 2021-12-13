عاجل.. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الأوقاف ويوجه بصقل الأئمة المتميزين علميًا

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس وجه بالتركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علميًا من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوى على أساس صحيح ومستنير.

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