محافظ القاهرة يوجه بالاستعداد لأعياد الميلاد وتسهيل حركة المرور

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، والذى عقد برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء ومديرى المديريات بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول أى موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقى الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات، مطالبا بالمزيد من الحملات لمنع تقديم الشيشة بالمقاهى.

وقال إنه تم تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم، كما يتم حاليا متابعة تطعيم الطلبة فى الفئة العمرية من سن 12 إلى 18 سنة، مشيرًا إلى أنه رغم أن المستهدف تطعيمه مليون و200 ألف طالب إلا أنه لم يتم تلق سوى 20 ألفا موافقة من أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم حتى الآن، مطالبًا بالتواصل مع أولياء الأمور، لتوضيح أمان التطعيمات وأهمية تلقى التطعيم لحمايتهم.

وطالب عبدالعال مدير مديرية التربية والتعليم متابعة الوجبات المدرسية، والتأكد من صلاحيتها، حفاظا على سلامة الطلبة.

كما طالب باستمرار الحملات لإزالة التعديات على نهر النيل والبالغ عددها 1066 تعديا تم إزالة 415 منها حتى الآن، وكذلك استمرار حملات استرداد الأراضى، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تعد الأولى بين المحافظات فى إنجاز هذا الملف.

ووجه محافظ القاهرة النواب وهيئة النظافة والرصد البيئى بإعداد تقرير أسبوعى عن مستوى النظافة بالمناطق التى تتولى مسئوليتها شركات النظافة الجديدة.

وشدد على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بضرورة الحفاظ على المحاور والطرق والكبارى الجديدة بالعاصمة، والتى كان للمنطقة الشرقية النصيب الأكبر منها من خلال المتابعة والصيانة المستمرة لها.

كما طالب محافظ القاهرة بحصر جميع المواقف الرسمية والعشوائية بالمحافظة، لوضع آلية لإدارتها خاصة العشوائية، والتى تعددت شكاوى المواطنين منها فى الفترة الأخيرة خاصة عند محطة جامعة حلوان.

وأشار إلى أن رؤساء الأحياء يقع على عاتقهم عبء كبير ولابد من تواجدهم الميدانى بالشوارع بصفة مستمرة، لمتابعة شكاوى المواطنين، مع ضرورة تفعيلهم للمشاركة المجتمعية من أجل تطوير الأحياء.

وطالب كذلك محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بتخصيص لقاء أسبوعى بكل من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمواطنين، من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.

وأكد عبد العال أن التواجد الميدانى بالشارع هو أساس عمل رئيس الحى، مطالبًا النواب بمتابعة عمل رؤساء الأحياء ومحاسبة المقصر منهم على الفور.

كما أكد عبد العال، خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء للمبانى الآيلة للسقوط والتى أصبحت تمثل مشكلة كبيرة، مع إخلاء تلك المساكن من المواطنين وتسكينهم فى مساكن بديلة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا بالتنسيق مع وزارة الإسكان دراسة إنشاء مساكن بديلة للمواطنين الذين يتم إخلاؤهم بسبب أن مساكنهم آيلة للسقوط باعتبار أن هذا الأمر واجب إنسانى وقانونى.

ولفت إلى أن مشروع الفواخير أصبح مكانا حضاريا وطالب بتقنين أوضاع المتواجدين به، ووضع إجراءات صارمة، للحفاظ على ما تم تحقيقه، مؤكدا أنه لن يتم السماح بالتلاعب بأموال الدولة أو المال العام أو التواجد بدون وجه حق بالقرية.

كما شدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد، لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة، تجنباً لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء، للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد تنفيذ 3500 بالوعة صرف أمطار ليصبح لدينا 21 ألف بالوعة أمطار بخلاف بالوعات الصرف الصحى والبالغ عددها 55 ألف بالوعة، كما تم الانتهاء من إنشاء خزانات الأمطار فى بعض المناطق كالأوتوستراد بمدينة نصر، كما تم رفع كفاءة بعض المحطات مثل عين شمس.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود المبذولة فى إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحى مصر القديمة، والتى ستدخل ضمن المشروع، الذى يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيه، مشيرًا إلى أنه تم تسكين 3565 أسرة بمشروع "معًا" حتى الآن.