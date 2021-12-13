السيسى يلتقى بوزير الأوقاف ويوجه بتعزيز دور المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود وزارة الأوقاف فى الجانب الدعوى وتدريب الآئمة، وفى مجال التأليف والترجمة والنشر".

وقد وجه الرئيس بأن يتم التركيز على المتميزين من الآئمة وصقلهم علميًا ومهاريًا من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوى على أساس صحيح ومستنير، وفى هذا الاطار، اطلع الرئيس على جهود وزارة الأوقاف فى تدريب وبناء قدرات الأئمة الجدد والموظفين بالوزارة، سواء من خلال ما تنفذه الوزارة من دورات بأكاديمية الأوقاف أو بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الأخرى.

وقد عرض وزير الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى عقدت مؤخرًا، والإقبال الدولى الواسع الذى شهدته باعتبار أن الفوز بها يعد بمثابة شهادة اعتماد دولية فى قراءة القرآن الكريم.

وقد وجه الرئيس بتعزيز دور المسابقة فى قياس مدى فهم معانى القرآن الكريم ومقاصده وتفسيره وعدم الوقوف عند حدود حفظه فقط، فضلاً عن الاهتمام برعاية النوابغ من حفظة القرآن الكريم وحسن إعدادهم وتأهيلهم، خاصةً من النشء والشباب.

كما عرض الدكتور مختار جمعة استعدادات وزارة الأوقاف لعقد مؤتمرها الدولى فى شهر فبراير القادم بمشاركة دولية واسعة، تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى"، حيث وجه الرئيس بتضمين محاور المؤتمر دراسة متخصصة حول تطور مفهوم الدولة من منظور إنسانى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الأوقاف استعرض أيضًا جهود الوزارة فى مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، سواء باللغة العربية أو اللغات الأجنبية المختلفة، فضلاً عن الإصدارات الموجهة للنشء، وكذا ترجمة معانى القرآن الكريم إلى العديد من اللغات، مشيرًا إلى ما تلقاه هذه الإصدارات من قبول واسع من مختلف المراكز العلمية والبحثية بمختلف دول العالم.

كما تم عرض ما حققته وزارة الأوقاف من نقلة نوعية فى الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى، بنسبة زيادة بلغت حوالى 15% مقارنةً بنفس الفترة من العام المالى الماضى، حيث وجه الرئيس بسرعة العمل على إنهاء أى نزاعات بين هيئة الأوقاف وأى جهة أخرى سواء أفراد أو جهات اعتبارية، وذلك فى إطار صون أملاك وحقوق الدولة.