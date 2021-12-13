/665886/تشكيل-المصري-البورسعيدي-لمواجهة-المقاصة-بالدوري-الممتاز

أعلن الدولي التونسي معين الشعلاني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، في لقاء الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الفريقين اليوم في لقاء الأسبوع السادس من منافسات الدوري الممتاز، والتي كانت مؤجلة للفريق البورسعيدي، بسبب غيابه ومشاركته في الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – أحمد شديد.

خط الوسط: حجاج عويس – إلياس الجلاسي – حسين رجب.

خط الهجوم: أحمد الشيخ – أحمد حمودي – أوستن أوموتو.

حكم المباراة:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري ونظيره فريق مصر المقاصة والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز ، ويضم الطاقم كل من ابراهيم نور الدين حكمًا للساحة ومعه كل من احمد توفيق طلب و رمضان هنداوي كمساعدين ، بالإضافة إلى صبري ابراهيم حكمًا رابعًا ، فيما يتولى عبد العزيز السيد مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله احمد جمال .

نتيجة المصري وريفرز يونايتد

انتهت أحدداث مباراة المصري البورسعيدي وريفرز يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب الدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل المصري البورسعيد هدف وحيد في لقاء الذهاب، أمام ريفرز يونايتد، في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر المباراة عن طريق محمد عنتر.

وبلغ المصري البورسعيدي دور الـ 32 الإضافي على حساب سلطات الموارد الأوغندي، بعدما تعادل سلبياً في مباراة الذهاب وفاز بهدف دون رد في لقاء العودة

نتيجة مباراة المصري وبيراميدز

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر المصري البورسعيدي في الربع الساعة الأولى من المباراة العديد من الأهداف، ولم يتمكن أوستن أوموتو مهاجم الفريق من تسجيل هدف مؤكد في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة.