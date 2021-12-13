/665892/ننفرد-بنشر-أسباب-تأجيل-انتخابات-نادي-سوهاج-الرياضي-خاص

أكد مصدر مسؤول بمديرية الشباب والرياضة في سوهاج لـ دوت الخليج أن انتخابات نادي سوهاج الرياضي والمقرر انعقادها 17 الشهر الجاري تم تأجيلها لحين تنقية سجلات العضوية، وسداد الضرائب المستحقة على النادي، وفحص أعمال الهيئة، وتصويب الوضع ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف المصدر أن ذلك جاء نتيجة قرار وزاري من الشباب والرياضية، بعد شكوى من بعض أعضاء الجمعية العمومية، ومطالبتهم بإرجاء الانتخابات لحين تنقية العضوية وسداد الضرائب وتصحيح ما يوجد من مخالفات بالنادي.

اسباب تأجيل انتخابات نادي سوهاج الرياضي

كان ذلك أثناء تواجد لجنة وزارية سبق وقامت بالتفتيش ومتابعه سير العمل داخل أرجاء نادي سوهاج الرياضي، وتم رفع تقرير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذى انتهى بأرسال ما يفيد ارجاء انتخابات نادي سوهاج الرياضي لحين الانتهاء من تنقية العضوية وسداد الضرائب وتصويب ما يوجد من أخطاء داخل النادي.

واشار الي أن اللجنة سيتم تشكيلها من مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وستقوم بعمل اللازم وتصويب الاخطاء وتلاشي الملاحظات، وبعدها ستقوم بعرض تقريرها على الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم وإجراء انتخابات نادي سوهاج الرياضي.

ننشر تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي سوهاج الرياضي

حصل موقع دوت الخليج على تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي سوهاج الرياضي، بعد اعتذار الجهاز السابق عن استكمال المسيرة نتيجة للنتائج غير الجيدة.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي سوهاج الرياضي لموقع دوت الخليج أن الكابتن ضياء الزعيم، تولى منصب المدير الفني لفريق كرة القدم الاول في نادي سوهاج الرياضي، والكابتن محمد صديق، مديرا للكرة، و الكابتن حربي توفيق مدربا، الكابتن احمد حمدي مدربا لحراس المرمى، والكابتن مؤمن زكريا مديراً إداريا، والكابتن عبدالرحمن عيد أخصائي تدليك، والدكتور حسام القاضي أخصائي تأهيل وإصابات.

على جانب اخر سبق وقدم المدير الفني أحمد خلف والشهير بـ"بيبو "والفريق المعاون له لنادي سوهاج الرياضي استقالة لمجلس الادارة والاعتذار عن تكملة المسيرة مع الفريق الاول لكرة القدم بنادي سوهاج بعد تراجع ترتيب الفريق في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

وقال مصدر داخل نادي سوهاج الرياضي إن مجلس الادارة في اجتماع دائم ومستمر للوقوف على جهاز فنى جديد لتكملة الموسم مع الفريق، بعد اعتذار المدير الفني والطاقم المعاون له.

استقالة الجهاز الفني لنادي سوهاج الرياضي

جدير بالذكر أن الكابتن أحمد خلف الشهير ب"بيبو" ابن نادي سوهاج الرياضي وأحد أبناء المحافظة المتميزين على المستوى الرياضي، ولعب من قبل في صفوف نادي سوهاج الرياضي بالدوري الممتاز موسم 2000/ 2001، ولعب بنادي حرس الحدود، وتليفونات بني سويف، وببلية المحلة، وانضم لصفوف منتخب مصر بقيادة محمود الجوهري، وعمل مدرباً عامًا بنادي سوهاج، وقاد الفريق فنيًا أيضاً، ومدرباً ببلية المحلة، ودرَب فريق السلام باسنا بالقسم الثاني، ودرب نادي ضمك السعودي، وغيرهم من الاندية.