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/665894/ممثل-الأغلبية-يشارك-فى-إجتماع-لجنة-الاقتراحات-والشكاوي-بالبرلمان-اليوم
بمشاركة المهندس أشرف رشاد الشريف، االنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي ، برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، عدد من الاقتراحات والشكاوي المقدمة من النواب:
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع شكاوي النواب بمشاركة ممثل الاغلبية
شكاوى النواب
- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد حمدي دسوقي، بشأن اعتماد الحيز العمراني لقرى مركز ومدينة محافظة أسيوط. - الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب/ إبراهيم عويس: الأول: بشأن إقامة مجمع خدمات حكومية بمبنى الشروق داخل الوحدة المحلية بسندبيس التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية. الثاني: بشأن إنشاء جامعة تكنولوجية على أرض تابعة لجامعة عين شمس – بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.
- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أسامة فتحي محمد، بشأن عمل معدية مشاه تربط بين قريتي العبادلة وإمياى – مركز طوخ – محافظة القليوبية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد مصطفي السلاب، بشأن تزويد أتوبيسات النقل العام بالسلم الإليكتروني أو هيدروليكى لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ فايزة صالح، بشأن استكمال رصف طريق كفر العيص – شبراخيت الرحمانية – دسوق المسمى بطريق جسر النيل – محافظة البحيرة. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ منى عمر، بشأن تقسيم أحياء شرق ووسط وغرب الإسكندرية إلى أول وثاني – محافظة الإسكندرية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد الشريف، بشأن رصف عدد من المداخل الرئيسية في نطاق حي العامرية ثان – محافظة الإسكندرية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ سهير القاضي، بشأن توفير وسائل نقل عام لمركز أولاد صقر – محافظة الشرقية.
- الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب/ محمود العزب: الأول: بشأن إنارة ورصف طريق جسر النيل امتداد الكورنيش بمدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية. الثاني: بشأن إحلال وتجديد مساكن الإيواء ومساكن دقادوس – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد نجيب خالد، بشأن استكمال مجمع خدمات قرية إسكندرية الجديدة مركز الجمالية – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ السيد الخضر على جوهر، بشأن إنشاء كوبري للمشاة بقرى الروضة – ميت زنقر – المنيل – مركز طلخا – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد عبدالسلام قورة، بشأن عمل طريق مباشر يصل بين مركز دار السلام وقرية صديق المنشاوي – محافظة سوهاج. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ إبراهيم نظير عبدالرحمن، بشأن التوسع في الحيز العمراني لمركز القوصية أسوة بباقي مراكز المحافظة – محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمود نجيب مشعل، بشأن استمرار سريان استصدار تراخيص البناء بقرية تفتيش السرو – مركز فارسكور – محافظة دمياط.
- الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب/ محمد حمدي دسوقي: الأول: بشأن إدخال الصرف الصحي لمنطقة الزواتين القديمة بحي غرب مدينة أسيوط – محافظة أسيوط. الثاني: بشأن استكمال إجراءات عمل محطة رفع داخل محطة البنك الدولي بمنطقة الأربعين – محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ زكريا حسان، بشأن إنهاء إجراءات توسعة جبانة قرية الديابات – مركز أخميم – محافظة سوهاج. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ ضحا عاصي، بشأن إنشاء غرفة نشاط ثقافي تقوم على وضع المعايير والاشتراطات بتسجيل شركات للأنشطة الثقافية بالسجل التجاري. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد الصمودى، بشأن إنشاء قصر الثقافة بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ منى عمر، بشأن استعانة وزارة الثقافة بوحدات متنقلة للعمل كمواقع ثقافية تستخدم في تعليم الفنون ودعم المواهب. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد خليل خير الله، بشأن إعادة تشغيل المخبز العمومي بزاوية عبدالقادر – محافظة الإسكندرية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد الشريف، بشأن تزويد ورفع كفاءة المحولات الكهربائية والشبكات في قرى مريوط، النهضة، بنجر السكر – محافظة الإسكندرية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ زينب السلايمى، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي – مركز أسنا – محافظة الأقصر. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ سامي كامل، بشأن إنشاء مبنى للضرائب العقارية بمدينة بئر العبد- محافظة شمال سيناء. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ رشا أبو شقرة، بشأن عمل دورات تدريبية للفئة المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.
- الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة/ شيماء حلاوة: الأول: بشأن استحداث خدمة مميزة لاستخراج جوازات السفر وكافة المستندات الرسمية من القنصليات المصرية بالخارج. الثاني: بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرية أجهور الكبرى – مركز طوخ – محافظة القليوبية.
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