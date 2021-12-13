رغم هجومها عليه..هاني شاكر يرحب بعودة شيرين عبدالوهاب..ويؤكد: «كوني واثقة من دعمي لك»

/665895/رغم-هجومها-عليههاني-شاكر-يرحب-بعودة-شيرين-عبدالوهابويؤكد-كوني-واثقة-من-دعمي-لك

وجه نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، رسالة دعم للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد أزمة انفصالها عن المطرب حسام حبيب، مؤكدا على أنه سيكون هو والنقابة من أوائل الداعمين لها.

دوت الخليج يرصد رسالة هاني شاكر لشيرين عبد الوهاب بعد أزمة انفصالها

جاء ذلك بعدما اتهامته شيرين عبد الوهاب بالتخلي عنها في محنة سابقة تعرضت لها، اذ قالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: “ مش أول مرة أقص شعري، أنا عملت ده وقت ما الناس هاجموني اني بتريق على مصر، ووقتها كنت في حالة نفسية سيئة، وهاني شاكر مادفعش عني وجابوني النقابة حققوا معايا”.

هاني شاكر يتجاهل انتقادات شيرين عبد الوهاب ويوجه رسالة دعم لها

وكتبت هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “لفنانة الرائعة والاخت العزيزه شيرين سعدت جدا بعودتك لفنك ونشاطك ولجمهورك الكبير في كل الوطن العربي رغم ظروفك الشخصية الصعبة".

وأضاف: “عودي يا شيرين بقوة وثقة فأنت موهبة كبيرة تفتقدها الساحة الغنائية الآن وكوني واثقة من دعمي لك انا شخصيا ومن دعم نقابتك لك في كل وقت ،عودا حميدا انشاء الله”.

تصريحات نارية من شيرين عبد الوهاب حول طليقها حسام حبيب مع نضال الأحمدية

قالت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع نضال الأحمدية عن طليقها حسام حبيب: " عايزة راجل مش عيل ابن أمه، حبي لحسام بقى زي السرطان.. رجوعي له محتاج معجزة من عند الله، هو الحيلة اللي عايز كلامه يمشي".

وأضافت شيرين: "أنا معاه ببقى ضعيفة وخايفة.. زهقت من دوري كأم للرجالة نفسي ابقى حبيبة".

و علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على ظهورها دون شعر في أول ظهور لها بعد انفصالها عن المطرب حسام حبيب، حيث أثارت الجدل بهذه الإطلالة في حفلتها بدبي.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حفل أم الإمارات، إنها أصبحت تشعر براحة أكثر بعدما فعلت هذا الأمر، مضيفةً: مش كدا أحلى ولا كوافير ولا هم، أنا ارتحت وبغسل شعري 8 مرات في اليوم.

واستقبل الجمهور حديث شيرين عبد الوهاب بطريقة كوميدية، حيث سفق لها الجميع، وطالبوها بعدد آخر من أغانيها، التي ما دام أحبها الجمهور منها.

وقالت شيرين عبد الوهاب في حفلتها للجمهور: متقبلني كدا؟، أنا كدا فوقت، وبتحدى أصالة أنها تعمل كدا.

عودة شيرين بقوة للساحة الفنية بثلاثة أفلام ومسلسل رمضاني

من ناحية أخرى، تعود الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية بقوة بعد غياب 4 سنوات، وذلك بعد أزمة انفصالها عن المطرب حسام حبيب، اذ قالت خلال التسجيل الصوتي مع الإعلامية نضال الأحمدية: "أنا هاعمل 3 أفلام في السنة، وهرجع في رمضان وأعمل حاجة ليها علاقة".