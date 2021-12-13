/665897/رئيس-مجلس-الشيوخ-يلتقي-سفير-الهند-بالقاهرة

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم اﻷثنين، مع سفير جمهورية الهند بالقاهرة "أجيت جوبتيه" .

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ بسفيرة الهند فى القاهرة

لقاء رئيس الشيوخ بسفيرة الهند

واستهل رئيس مجلس الشيوخ اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وجمهورية الهند ، وتم مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد عبد الرازق علي أن العلاقات المصرية الهندية تتمتع بخصوصية تاريخية وأن مصر تحرص على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. وأضاف ان مصر تتطلع من الهند الدولة الصديقة ان تكون داعمة ومساندة لمصر في كافة المجالات علي مختلف اﻷصعدة .

ومن جانبه أعرب السفير الهندي بسعادته بهذا اللقاء المثمر وأكد أن الهند ومصر يجمعهما علاقة شراكة متنامية متعددة الأوجه، وأضاف أن بلاده كدولة صديقة لمصر تتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ، موضحا أن استثمارات الهند في مصر تمثل أهم مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب الصادرات والواردات بين البلدين، متطلعاً لزيادة التعاون بين الهند ومصر. حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والمستشار محمود عتمان الامين العام للمجلس .