نقل النواب تبدأ مناقشة عدد من طلبات الإحاطة..صور

/665900/نقل-النواب-تبدأ-مناقشة-عدد-من-طلبات-الإحاطةصور

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء، خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الاحاطةوالاقتراحات المقدمة من النواب، حيث ناقشت:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع نقل النواب اليوم

اجتماع نقل النواب

طلب الإحاطة المقدم من النائب/ رزق راغب ضيف الله، بشأن الحاجة إلى إنشاء (نيوجيرسي) على ترعة النصر من كوبري الكيلو 75 حتى محطة 5 بطريق ترعة النصر بحي العامرية ثان بمحافظة الاسكندرية. طلب الإحاطة المقدم من النائب/ طلبة النحال، بشأن ضرورة إنشاء كوبري للمشاة عند الكيلو 112 مدخل التحدي طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي لكثرة الحوادث في هذا المكان. طلب الإحاطة المقدم من النائب/ عيسى عبدالمنعم، بشأن سوء حالة طريق مطروح/ السلوم وانعدام الخدمات عليه مما تسبب في تعدد الحوادث. طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أسامة المصري، بشأن افتقاد الطريق الدولي الساحلي الاسكندرية/ بورسعيد وخاصة بنطاق مركز إدكو للإنارة والعلامات الارشادية بالإضافة إلى تعدد مناطق الهبوط الأرضي، الأمر الذى يهدد حياة المواطنين.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك فى مجموع مواده، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة قادمة.

وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.