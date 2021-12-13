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صور..حقوق انسان النواب تطالب منح المجلس القومي للأمومة والطفولة الاستقلاليه عن وزارة الصحة

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أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، أهمية منح المجلس القومي للأمومة والطفولة الاستقلاليه عن وزارة الصحة بما يمكنه من تنفيذ مهامه، وذلك في حضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان وممثلي المجلس سمية الألفي ومصطفي الشربيني المستشار القانوني. 

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع نقل النواب اليوم 

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حقوق انسان النواب 

ووصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجلس بوضعه الحالي واستمرار تبعيته لوزارة الصحة والسكان، يعد بمثابة شاب يتيم، فكان طفلا ثم صار شابا وقبل دخوله الجامعه فقد والدته، فتوقفت الحياه، مشددا علي إهتمام اللجنة بهذا الملف علي أن تعقد إجتماع عاجل لبحث هذه الاشكالية ووضع تصور لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عمل المجلس وفي مقدمتها استقلاليته.  

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من جانبه شدد النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، علي أهمية استقلال المجلس لاسيما وأن استمرار تبعيته يعد مخالفة دستورية ويخل بإلتزامات مصر في مجال حقوق الانسان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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