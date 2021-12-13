محمد رمضان يشوق الجمهور لحفله في دبي: «هختار 5 يحضروا مجانًا»

/665906/محمد-رمضان-يشوق-الجمهور-لحفله-في-دبي-هختار-5-يحضروا-مجانا

روج الفنان محمد رمضان، لحفله القادم بمدينة دبي بطريقة مختلفة ومميزة، اذ شوق متابعيه لحضور الحفل من خلال طرح مسابقة يختار منها 5 أشخاص للحضور مجانا.

دوت الخليج يرصد حفل محمد رمضان بدبي

ونشر رمضان فيديو وهو بالمطار في طريقه إلى دبي، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “منشن خمسة من صحابك وهنختار جروب يكون معانا باك ستيدج.. ثقة في الله نجاح”.

ومن المقرر أن يقام الحفل، في يوم السبت القادم الموافق 18 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة، ضمن احتفالات فعاليات إكسبو دبي 2020.

محمد رمضان يثير الجدل بصور مع 3 طيارين جُدد

الجدير بالذكر، أنه لازال الفنان محمد رمضان يذكر جمهوره بحادثه المؤسف مع الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك من خلال إعادة نفس الموقف كل فترة مع أشخاص أخرين، فتارة مع مضيفات الطيران، وأخرى مع طاقم طائرة بالكامل.

وظهر محمد رمضان خلال الصور، التي نشرها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، مع 3 طيارين رافعين علامة نمبر وان الذي اشتهر بها رمضان منذ أن ذاع صيته في الوسط الفني.

وبرغم مرور دقائق قليلة على نشر الصورة، بدأت تعليقات الجمهور المهاجمة لمحمد رمضان، اذ جاءت على النحو الأتي: “دير بالك لا يشتكون بعد”، “تاني”، “طيار جديد عايز تطيره”، “ايه هتفنش دول كمان”، وغيرها من التعليقات المشابهة.

أزمة محمد رمضان بمهرجان الجونة بسب أغنية جو البنات

هذا وتلقي الفنان محمد رمضان القاضية الحقيقية لأول مرة في حياته بعد تقديمه أغنية افتتاح مهرجان الجونة، والتي حملت اسم “جو البنات”، حيث تعرض رمضان لموقف محرج للغاية، وذلك حين استعد لإلقاء كلمة بعد انتهائه من استعراضه، وبمجرد بدءه في توجيه الحديث إلى المهندس سميح ساويرس، تم قطع الصوت، وعم الظلام على مسرح الحفل، إيذانًا بانتهاء الليلة الساهرة، وخرج الجميع من القاعة، دون الالتفات إلى محاولة رمضان استراق كلمات يلقيها على الجمهور.

لكن كشف سميح سويرس أن ما حدث غير حقيقي فالقناة المذيعة للحدث ألغت البث بسبب ارتباطها بحملات إعلانية أخرى كانت يجب ألا تتراجع بها.