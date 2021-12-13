/665907/ميسي-يتفوق-على-ريال-مدريد-قبل-المواجهة-المرتقبة-مع-باريس-سان-جيرمان-بدوري-أبطال-أوروبا

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة هامة ومرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد تم إعادتها اليوم بسبب أخطاء خلال أحداث القرعة، وكانت البداية بمواجهة باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد السحب الأول.

أما ريال مدريد كان أمام مواجهة سهلة نسبياً أمام بنفيكا البرتغالي، وبعد الإعادة حدثت المفاجأة التي تسعد عشاق كرة القدم، بتواجد باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد.

وسوف تقام مباريات دور الـ 16 في شهر فبراير المقبل، وكان فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي قدم طلباً بعد إدارة إسم الفريق في القرعة المعادة لأن الأخطاء حدثت بعد وقوع الريال أمام بنفيكا.

ويعتبر لعب باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ريال مدريد الإسباني خبر سار للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي لديه ذكريات جميلة للغاية ضد العملاق الإسباني.

ولعب ليونيل ميسي أمام ريال مدريد في 45 مباراة في مختلف البطولات عندما كان لاعبا في صفوف برشلونة الإسباني.

وتمكن ميسي أن يحقق الفوز خلال 19 مباراة بينما كانت الهزيمة خلال 15 مباراة، وحضر التعادل في 11 مباراة، بينما الهزيمة خلال 15 لقاء.

وتمكن البرغوث الأرجنتيني أن يسجل أمام ريال مدريد 26 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة، وبذلك يكون قد شارك في تسجيل 40 هدفاً أمام الميرنجي.

تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا المعدلة.. وتسفر عن مواجهات نارية مرتقبة

أقيمت منذ قليل قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في مدينة "نيون" السويسرية ظهر اليوم الأثنين عن مواجهات نارية للدور المقبل الناري والمنتظر.

وكانت الأندية المتأهلة لدور الـ 16 كالتالي:

ريال مدريد الإسباني، أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، ريد بول سالزبورج النمساوي.

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتنج لشبونة البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، فياريال الإسباني، بنفيكا البرتغالي، ليل الفرنسي.

وفيما يلي قرعة مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا:

المواجهة الأولى: ريد بول سالزبورج النمساوي ضد بايرن مينوخ الألماني

المواجهة الثانية: سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

المواجهة الثالثة: بنفيكا البرتغالي ضد أياكس الهولندي

المواجهة الرابعة: تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي

المواجهة الخامسة: أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

المواجهة السادسة: فياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي

المواجهة السابعة: إنتر ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي

المواجهة الثامنة: باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد الإسباني