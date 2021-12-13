/665908/علاء-عابد-محافظة-مرسي-مطروح-اصبحت-مقصد-سياحي-للسياحة-العربية

اعلنت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد بقيام اللجنه بزيارة لمحافظة مرسي مطروح الشهر القادم لتفقد الموانيء الجافه ، وايضا تفقد طريق مطروح السلوم ، وذلك بناءا علي طلب الاحاطه المقدم من النائب عيسي عبد المنعم، عن بطيء العمل في رفع كفاءة وتاهيل طريق مطروح بمسافه ٢٢٠ كيلو متر مربع.

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محافظة مرسي مطروح

حيث اكد النائب عيسي عبد المنعم علي سوء حالة طريق مطروح/ السلوم وانعدام الخدمات عليه مما تسبب في تعدد الحوادث ، وهناك اربع شركات تعمل علي رفع الكفاءة واعادة تاهيل الطريق ولكن هناك تقاعس في العمل من جانب الشركات الاربع المسند لها رفع الكفاءة واعادة التاهيل، ونحتاج إلى متابعة عمل هذه الشركات والاطلاع على خطتها الزمنية، والوقوف على اسباب بطء العمل.

ومن جانبه قال اللواء أشرف مصطفي ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح ، ان طريق مطروح /السلوم بطول ٢٢٠ كم ، وتعمل عليه اربع شركات لرفع الكفاءة ، والتاهيل ، وإلي الآن لم يتم الانتهاء سوي من ٣٨ كيلو فقط، وهذه النسبة تعتبر نسبة متدنية جدا ، علي الرغم من توافر الميزانية لرفع الكفاء والتاهيل للطريق ولكن الامر يحتاج للمتابعه.

ومن جانبه قال حسام بدر الدين مدير الادار العامه للطرق والكباري ، ان الطريق موزع علي اربع شركات لسرعه الانتهاء وكل شركة تقوم بالجزء الخاص بها وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي .

ومن جانبه طالب النائب عيسي عبد المنعم من لجنه النقل والمواصلات بالقيام بزيارة لتفقد الطريق لرؤية ما تم الانتهاء منه علي ارض الواقع وايضا الوقوف علي كفاءة ٣٨ كيلو التي تم الانتهاء منها .

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، ان محافظة مرسي مطروح اصبحت مقصد سياحي وتدر دخل لمصر ولها اولويات في الطرق وشهدت مؤخرا سياحة عربيه وخليجيه ، مؤكدا ان السياحة في مصر سيكون لمرسي مطروح نصيب كبير منها وهي مصيف هام.