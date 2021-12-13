حالة المرور الآن.. التحويلات والطرق البديلة مع بداية الذروة الأسبوعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن حالة المرور الآن فى محافظة الإسكندرية تشهد أحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده، وفى محور فيكتور أمانويل للقادم من سموحة ومتجه إلى كايرو سيز مول، وفى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك للمتجه إلى طريق الجيش، ناصحا بسلوك الطرق الجديدة وخاصة محور المحمودية الذى يمتد بطول 21 كيلو مترا لنقل الحركة المرورية بين شرق وغرب المحافظة.

وأوضح صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة، فى طريق ميت غمر-طلخا للقادم من حى الجامعة ومتجه لشارع عبدالسلام عارف، وفى شارع جيهان، ومحافظة الشرقية تشهد بعض الأحجام فى مدينة الزقازيق فى شارع المحافظة للمتجه إلى ميدان المحافظة.

ولفت إلى أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع محمد على تقاطعه مع نهضة مصر، ومحافظة أسيوط تشهد بعض الأحجام عند كوبرى فيصل للمتجه إلى موقف الأزهر ومناطق الإبراهيمية، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام للقادم من ميدان المؤسسة ومتجه إلى الطريق الزراعى عند منطقة ميت نما.

خطة المرور لاستيعاب الكثافات

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لتحسين الحالة المرورية الآن ، وستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

حالة المرور الآن على الدائرى والجيزة

وأوضح صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى مناطق المنيب والكنيّسة ومناطق الأوتوستراد والبساتين.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى أنها تشهد بعض الأحجام فى شارع ثروت للقادم من كوبرى الدقى والبطل أحمد عبدالعزيز ومتجه لميدان الجيزة والدائرى، ناصحا بسلوك محور أحمد عرابى بديلا عن محور صفط، وفى كورنيش العجوزة للقادم من مسرح البالون ومتجه إلى مناطق ميدان الجيزة ناصحا بسلوك شارع السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

حالة المرور فى القاهرة

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى أنها تشهد أحجام مرتفعة نسبيا فى محور كورنيش النيل سواء القادم من جاردن سيتى ومتجه إلى المعادى أو القادم من المعادى وحلوان ومتجه لوسط المدينة ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد، مشيرا إلى وجود أحجام أعلى كوبرى العاشر للقادم من الفسطاط ومتجه إلى مناطق المعادى وأثر النبى ناصحا بسلوك كوبرى الحضارات وكوبرى اللواء صلاح الشاذلى.

ولفت صابر إلى أن كوبرى الأزهر ومشيخة الأزهر يشهدان بعض الأحجام للمتجه إلى وسط المدينة والموسكى والعتبة ناصحا بسلوك نفق الأزهر، ناصحا كذلك الخارج من مناطق التجمع وقادم من طريق السويس والقاهرة الجديدة ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، استخدام محور الفريق العصار ومنه إلى كوبرى تحيا مصر والاستكمال عبر محور روض الفرج.

وألمح إلى أن حالة المرور الآن للخارج من مناطق القاهرة والتجمع ومتجه إلى وسط المدينة محور جيهان السادات نستخدمه استخدام جيد، والخارج من مناطق النزهة والهايكستيب وجورزيف تيتو وجسر السويس ومتجه إلى 6 أكتوبر والشيخ زياد يسلك محور المستشار عدلى منصور، وكذلك القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى مناطق القاهرة يسلك محور روض الفرج، مشيرا إلى أن الدائرى الأوسطى يكون بديل جيد عن دائرى المنيب.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.